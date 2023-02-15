Росія може змінити тактику і влаштувати повітряний наступ: Жданов – про повітряні кулі та авіацію

За оцінками експерта, до початку березня окупанти намагатимуться наростити свої зусилля якщо не на суходолі, то у повітрі з "кульками, світловими відбивачами і рештою повітряних засобів".

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Росія намагається шукати якісь нестандартні методи. Я так розумію, що в найближчі тижні ми можемо побачити зміну тактики. Я маю на увазі появу цих повітряних куль з кутовими відбивачами, появу дронів-розвідників дальнього радіусу дії, які заходять вглиб нашої території. І поки що інформація неперевірена, але є дані, що РФ перекидає авіацію поближче до кордонів з Україною. І, можливо, вони спробують зробити повітряний наступ на Україну. Це бомбардувальна і штурмова авіація може взяти на себе ініціативу в плані забезпечення вогневого ураження наших військ", – розповів військовий експерт.

Водночас він звернув увагу на проблеми в Росії з пілотами військових літаків. За оцінками Жданова, нові кадри, яких поспіхом підготували там, не здатні на бойове пілотування.

"Наскільки воно (повітряний наступ – ред.) у них буде успішним – на жаль, ми можемо тільки гадати на кавовій гущі. Але є декілька ознак. Перше – у них з особовим складом пілотів є напруга дуже велика. Вони влітку робили дострокові випуски льотчиків з військових училищ. Навіть з урахуванням того, що вони їх там з літа до сьогодні – пів року – намагалися якось тренувати, це як казав Леонід Биков у відомому фільмі, "жовторотики", зліт-посадка. Це не бойове пілотування. Це не бойове бомбардування чи виконання штурмових дій", – пояснив експерт.

Він не виключив, що російський Генштаб може застосувати і таку тактику. Жданов зазначив, це свідчить про те, що "справи дуже кепські" в РФ.

Водночас експерт звернув увагу на те, що в Україні на сьогодні добре працює система ППО і коефіцієнт її ефективності сягає понад 80%.

Жданов також прокоментував те, що президент РФ Володимир Путін знову вдався до погроз ядерною зброєю.

"Друге – це Путін знову схопився за ядерну дубину. Коли він хапається за ядерну дубину, це говорить про те, що справи дуже кепські, дуже все погано. Вони розуміють, що вони не можуть нічого зробити. І зараз у нього залишається декілька днів до його промови перед Федеральними зборами, а що казати? Казати нема чого", – розповів військовий експерт.

Він прогнозує в найближчий тиждень загострення на фронті та попередив, що до початку березня окупанти намагатимуться наростити свої зусилля: "Якщо не на суходолі – бо це не приносить видимих результатів, то, можливо, спробують у повітрі з кульками, світловими відбивачами і рештою повітряних засобів".

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times із посиланням на західну розвідку повідомило, що Росія готує новий наступ на Україну та стягує до кордонів бойову авіацію. Автори статті припускають, що окупанти хочуть зробити ставку на авіацію через виснаження своїх сухопутних сил.

Однак очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у США не бачать ознак нарощування Росією авіації. Водночас він наголосив на важливості посилення української ППО.

За даними джерел у Білому домі, Росія може вдатися до повітряного бою під час свого наступу, адже її сухопутні сили виснажені. Тож Україні треба посилювати ППО.

Щодо російських повітряних куль, то їх вже фіксували в різних регіонах України. Зокрема, 15 лютого дві такі помітили в неба над Києвом та областю. У розвідці пояснили, що завдання цих куль – зібрати дані про українську ППО.

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