Росія на порозі дефолту: Лавров, вочевидь, літав до Туреччини на перемовини з Кулебою, щоб випити кока-коли

Адміністрації Байдена варто було б думати, як прискорити перемогу України, а не чекати, поки труп ворога в обличчі Путіна пропливе за течією річки.

Домовитися про перемир’я на 24 години, як і про відкриття гуманітарних коридорів, зокрема з та до Маріуполя, не вдалося. Ось це, мабуть, і є короткий підсумок перемовин Дмитра Кулеби з Сергієм Лавровим у турецькій Анталії в четвер, 10 березня, які тривали трохи більше години. Натомість очільник російського МЗС на камери чесно визнав, що путінська армія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі, бо він буцімто був захоплений батальйоном "Азов".

Незрозуміло, навіщо Лавров взагалі прилетів до Туреччини. Щоб заявити про нову дезу брехливої кремлівської пропаганди, що в Україні буцімто функціонують американські біологічні лабораторії? А Міноборони мордора потім додало, що такі самі лабораторії є ще і в Грузії, і всі разом вони реалізують проєкт, де переносниками біологічної зброї є кажани.

Вітаємо, цим Кремль вкотре показав світові, що в Москві геть всі з’їхали з глузду. Та й взагалі у четвер, 10 березня, росіян як прорвало. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що на місці McDonald's в Росії відкриють заклади у "Дяді Вані", і ціни там будуть нижчими. А змінник Путіна Медведєв погрожував націоналізувати майно іноземних компаній, що пішли з Росії, і передавав привіт McDonald's, мовляв, Росія сама приготує котлети.

Без коли і бургерів

Чи то від безвиході, чи то життя без кока-коли, бургерів і валюти так впливає, але іноді здається, що чим абсурднішою буде заява кремлівських керманичів, то більше росіян в неї повірять. Дійсно, з обмеженим доступом до Facebook, Twitter, YouTube та інших соцмереж, постійно перебуваючи під інформаційним впливом Скабєєвої, Кісєльова, Соловйова та іншої нечисті, здається, що можна повірити у все, що завгодно.

Хоча Лавров у турецькій Анталії і заявляв, що Росія сама дасть раду своїй економіці, холодильник завжди перемагає телевізор – це аксіома. І в Росії рано чи пізно станеться те саме. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Росії до переддефолтного. Це сталося одразу після оголошення США та Великою Британією ембарго на купівлю російської нафти й газу. Приблизно за місяць Путін і вся його камарилья не зможуть розрахуватися з боргами. А це означає повернення до 1998 року – росіяни прокинуться просто з папірцями замість грошей.

Кремлівські можновладці вже заявляють, що Росія погашатиме зовнішні борги в рублях. Більше двох тижнів Московська біржа просто не відкривається. ТСН.ua писав, що до банкоматів в Росії ледь не цілодобово стоять черги. А супермаркети вже навіть вводять ліміт на купівлю туалетного паперу в одні руки. Дефолт у Росії, за інформацією Bloomberg, станеться у квітні й піде за венесуельським сценарієм. Проте, не дивлячись на те, що економіка Венесуели впала нижче дна, президент Ніколас Мадуро досі при владі.

The Washington Post, посилаючись на 17 співрозмовників в Адміністрації Байдена, пише, що Сполучені Штати не знають, скільки ще триватиме широкомасштабна війна Росії проти України, проте більш імовірно, що вона увійде в затяжну фазу і матиме важкі гуманітарні наслідки. Проте варто нагадати, що напередодні та одразу після оголошення Путіним війни Україні, Вашингтон давав Києву то 72 години до падіння, то 48 годин. Натомість Білому дому варто було б думати, як прискорити перемогу України.

Звірства росіян

Британська розвідка звітує, що українська ППО досить успішно протидіє російським літакам. Росія не контролює повітряний простір України і не змогла просунутися в боях на північний захід від Києва. Водночас Лондон попереджає, що Путін дав команду використовувати важкі вогнеметні системи з термобаричними ракетами.

Вони не є законними. Проте Путін і закон – речі несумісні. Він вже застосовував цю зброю в Афганістані та Чечні, як і хімічну зброю в Сирії. І, вочевидь, готується використати її ще раз. Від вечора середи, 9 березня, Кремль почав накачувати свій інформаційний простір фейками про те, що українці начебто завезли під Харків 80 тонн аміаку. Вашингтон відреагував миттєво.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Росія має довгий і добре задокументований послужний список використання хімічної зброї в Сирії та під час замахів на убивство й отруєння політичних ворогів Путіна, зокрема Навального.

"Тепер, коли Росія зробила ці брехливі заяви, а Китай, схоже, підтримав цю пропаганду, ми всі маємо бути насторожі з огляду на можливість застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні, або проведення операції під фальшивим прапором з її використанням", - підкреслила Псакі.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Путіну не доповідають про провали російської армії в Україні. Можливо, не доповідають і про становище на Чорнобильській АЕС, яка вже другу добу повністю знеструмлена? Спливають 48 годин, протягом яких станція може працювати на дизельних генераторах. При цьому в четвер, 10 березня, на ЧАЕС начебто виїхали якісь білоруські спеціалісти, щоб все полагодити. Пізніше з’явилося повідомлення, що станцію підключили до білоруської енергосистеми. Але "Енергоатом" спростовує цю брехню, а МАГАТЕ досі не отримує даних із ЧАЕС та ЗАЕС.

Але про ситуацію в Маріуполі, який знаходиться на межі виживання, Путіну таки доповідають. Став би Лавров на камери підтверджувати скоєний Росією злочин, коли їхні ракети по-звірячому розбомбили пологовий будинок? За словами радника керівника ОПУ Олексія Арестовича, ворог не може завдати поразки ЗСУ і силам оборони на полі бою, тому змінив тактику, перейшовши до так званого "сирійського варіанту" – оточення і терору великих і малих міст.

"В мене були дві задачі - домовитись про гумкоридор з та до Маріуполя. Друге - домовитись про 24-годинне перемир'я для вирішення гуманітарних питань", - заявив Кулеба після зустрічі.

Лавров не дав згоди ні на перше, ні на друге. Навіть не так – Путін не дав згоди, продовжуючи збільшувати папку доказів для Гааги.

Час визначатися

Поки Лавров сидів на перемовинах із Кулебою в турецькій Анталії, Путін продовжував віддавати накази бомбити Маріуполь, Харків, Охтирку, Ніжин та інші українські міста і містечка. У селищі Іванків на Київщині загарбники взагалі влаштували цирк і шоу для Скабєєвої і Кісєльова, роздаючи місцевим гуманітарну допомогу. Те ж саме 8 березня влаштувала зрадниця і колаборантка, колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, приїхавши з фургоном харчів на Херсонщину. З ними ж вона і поїхала назад.

І паралельно з усім цим "розмовляюча голова" Путіна, прессекретар Дмитро Пєсков заявляє, що його хазяїн не проти прямих переговорів із Зеленським. Аби ж тільки з бункера вийшов. Про те ж саме пізніше сказав і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який намагається грати в миротворця. Проте за всі вісім років війни Росії проти України Анкара так і не приєдналася до санкцій, а зараз, за інформацією багатьох ЗМІ, обговорює можливість торгувати з Росією в рублях.

Те ж саме стосується і прем‘єра Ізраїля Нафталі Беннета, який літав до Путіна в Москву, пожертвувавши Шабатом. Проте результату нуль. ТСН.ua вже писав, що 15 лютого, за дев’ять днів до широкомасштабного нападу Росії, Ізраїль заблокував передавання американцями Україні систем "Залізний купол". В принципі, Беннету можна ще раз злітати до Москви і пограти в миротворця, проте навряд чи це допоможе.

Таке враження, що лідери Євросоюзу, які зібралися на екстрений саміт у французькому Версалі, теж, свідомо чи несвідомо, підігрують Кремлю. Поки президент Литви Гітанас Науседа закликає готуватися до тотальної оборони, прем’єр Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Еммануель Макрон кажуть, що прискореної процедури вступу до ЄЄ не існує, та й взагалі ЄС не може почати процедуру вступу з Україною, яка знаходиться у стані війни.