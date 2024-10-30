Росія накопичила кількасот ракет і готується до удару: названо дату

Понад два місяці минуло від останньої масованої атаки Росії по Україні. За цей час РФ виготовила кілька сотень ракет. Тим часом на Україну суне різке похолодання — синоптики заговорили про перший сніг у листопаді. А це улюблений час ворога для ударів по енергетиці.

Чи готується Росія завдати ударів, навіщо витримує довгу паузу та чи варто українцям готуватися до відключень світла з настанням холодів — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Чому Росія витримує велику паузу

За його словами, від останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Проте кількість ракет зараз не впливає на ухвалення рішень.

“У росіян більше тисячі ракет є, вони вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує. Можливо, це якісь домовленості з США перед виборами, щоб не ескалювати ситуацію. Бо Білий Дім витримав домовленості щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною”, — вважає Роман Світан.

Жодні інші причини, на думку військового експерта, не повинні стримувати росіян в ударах по об'єктах всередині України.

“Які там були включені механізми — це вже, швидше за все, історія потім розкаже. Реально зараз видно таку домовленість. Хто був задіяний – Білий дім, Київ, Анкара чи Брюссель – важко сказати. Тільки ці домовленості зникнуть, атака може бути однозначною”, — каже Роман Світан.

Коли Росія може завдати масованого удару

Він вважає, що Росія може завдати масованого удару по Україні, наприклад, після виборів у США, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

“Те, що вони не мають ракет — є в них ракети. І до того ж є ракети не на одну атаку. І цілі вони мають. Тобто вони чудово розуміють, куди можна бити. Тим більше, що все одно б'ють — намагаються “Шахедами” до них дістати. Тобто, видно, що домовленість не за цілями, а саме щодо використання засобів ураження. Використовуються балістичні ракети, ближнього бою, але крилаті ракети не використовуються”, — зауважив військовий експерт.

Масована повітряна атака, за його словами, технічно готова у росіян з вересня.

“Остання така була 26 серпня. Тобто приблизно через місяць, десь 20-25 вересня, вони вже могли виконати такого роду завдання. Але не виконують. Отже, повторюся, є якась домовленість”, — вважає Роман Світан.

На його думку, наступна масована атака не буде пов’язана з похолоданням у листопаді.

“Швидше за все це буде пов'язано з виборами. Тобто після виборів росіяни можуть завдати удару. Або якщо їм щось не сподобається, або вони захочуть створити напруженість до виборів. Тому це може статися будь-якої миті”, — каже військовий експерт.

Чи варто готуватися до відключень світла

Для протидії російським атакам, за словами Романа Світана, в Україні сьогодні достатньо щільності протиповітряної оборони. Чи варто готуватися до відключень світла внаслідок атак по енергетиці, залежить від того, як енергетичні об’єкти захистили.

“Якої ворог може завдати шкоди? Це залежить від щільності ППО, її правильного розташування. І від правильного використання мільярдів гривень, які були виділені на укриття наших енергооб'єктів на початку цього року. Як вони витрачені — буде видно після атаки. Якщо система не витримає, треба включати механізм антикорупційних розслідувань і чітко розуміти, куди пішли гроші. Вони мали захистити наші розподільні механізми. Це підстанції, фідери, лінії електропередач — вони мали бути закритими від зовнішнього впливу”, — каже військовий експерт.

За його словами, якщо все було правильно вкладено і виконано, в Україні великих проблем з енергетикою не буде.

Нагадаємо, на думку експерта Миколи Бєлєскова, глухий кут на фронті змінився перевагою РФ. За його словами, якщо в найближчі місяці не буде ухвалено потрібних рішень для перелому на фронті, військова ситуація сягне точки неповернення.

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