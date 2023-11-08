Росія накопичила ракети: коли чекати ймовірних масованих ударів та відключень світла

Минулого року на початку листопада Росія завдавала масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, залишаючи українців без світла та тепла. Сьогодні, коли денна температура сягає вище 15 градусів, у цьому немає сенсу.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російська армія чекає на зниження температури повітря хоча б до нуля або заморозків. Крім того, ворог накопичує ракети.

За даними Головного управління розвідки України, зараз у росіян є в запасах близько 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

“Все, що було у запасах до війни, за винятком недоторканого запасу, вони загалом застосували. На жаль, 100-120 ракет, найдошкульніших Х-47М2 “Кинжал”, “Іскандер”, Х-101, Х-555 і 3М-14 “Калібр”, поставили на конвеєр”, — розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

За його словами, росіяни зі своєї точки зору мислять раціонально: українцям буде погано, холодно, тому вони будуть тиснути на свій уряд. Однак, Петро Черник вважає, що цього ворог не зможе досягнути. Крім того, в РФ зрозуміли, що система нашої протиповітряної оборони суттєво зросла.

“І вони от думають, як завдавати ударів. Бо оці рейди “шахедів”, як я їх називаю, ніщо інше, як комплексне вивчення нашої ППО. Чи будуть масовані залпи — я не маю ні найменшого сумніву. Питання лише коли і якою кількістю ракет. Поки що грудневий рекорд минулорічний, 236 ракет, вони не повторили”, — розповів Петро Черник.

Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році

Раніше ТСН.ua писав про те, що цьогорічна зима може стати найжахливішою для України за всі роки незалежності. Невтішний прогноз зробив очільник Міністерства закордонних справ Олексій Кулеба. Однак, за словами експертів, війна може закінчитися 2024 року.

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