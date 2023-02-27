"Росія накопичила сотні одиниць ударної авіації": в ГУР повідомили, коли можливий удар

Росія накопичила сотні одиниць штурмової авіації, щоб при нагоді застосувати її для удару по Україні.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк.

"Йдеться не про накопичення на кордоні. Ворог накопичив ударне авіаційне угруповання, яке знаходиться мінімум за 200 кілометрів від кордону. Це угруповання може бути задіяно для проведення штурмової дії на тих напрямках, де ворог буде мати якийсь успіх. На сьогодні бачимо, що жодної задачі так званої спецоперації виконано не було, жодної цілі не досягнуто. Тому вони зараз дивляться на те, де можуть здобути якихось тактичних успіхів і потім будуть підкріплювати штурмовою авіацією", - каже Андрій Черняк.

За словами Черняка, передусім йдеться про донецький напрямок.

"Щодо кількості – йдеться насправді про сотні одиниць. Але скільки з цих сотень працездатних? Вони також використовують авіацію радянських часів. Важко прогнозувати те, наскільки вона в працездатному, бойовому стані", - повідомив нам Черняк.

Своєю чергою, в Повітряних силах ЗСУ неодноразово повідомляли, що ворог зараз не скеровує свою авіацію вглиб України через покращення роботи української ППО.

На наше запитання про те, чи є атака дронами в ніч проти 27 лютого передвісником можливого нового масованого ракетного удару по Україні, Андрій Черняк відповів нам так:

"Країна-терорист будь-якими методами намагається завдати ударів та знищити енергосистему України. Все можливо, ми не виключаємо цього".

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