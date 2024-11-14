Росія накопичила сотні ракет і готується до масованого удару: коли може статися і що буде ціллю

Російська армія накопичила кілька сотень ракет і готується до масованого ракетного удару по Україні. Цього тижня ворог провів масштабні тренування стратегічної авіації, а наступного дня випустив шість ракет по Київщині.

Чого чекати від Росії далі? Яким чином ворог перевіряє нашу ППО, коли може завдати масштабного удару по Україні та що буде ймовірною ціллю — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, востаннє РФ завдавала масованого ракетного удару по Україні 26 серпня. Це була наймасовіша атака від початку повномасштабного вторгнення. За оцінками експертів, вона коштувала Росії близько 1,26 млрд доларів.

Відтоді минуло понад 11 тижнів. За словами військового експерта Олега Жданова, за цей час російська армія виробила близько 200 ракет різних типів. Вони, ймовірно, готові до застосування. Крім того, Росія має недоторканний запас — ще близько 900 ракет.

Уночі 11 жовтня РФ підняла у повітря кілька десятків літаків стратегічної авіації, втім пусків ракет не відбулося. Вже 13 жовтня ворог вдарив по Київщині. Окрім “Шахедів”, які атакують столицю щоночі, було застосовано дві ракети Х-101 та чотири балістичні ракети “Іскандер-М”.

Втім, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі ТСН.ua каже: росіяни сьогодні однозначно можуть більше.

“Я думаю, це така перевірка, тому що ракети йшли на малих висотах. Росіяни, скоріше за все, тесують нову тактику — опускають ракети на гранично малу висоту. Під променями наших локаторів. Адже у нас за останній час збільшилася щільність локаційного контролю. Кілька тижнів росіяни запускали так “Шахеди”, тепер спробували ще й ракети. Щоб подивитися, як і де ми їх бачимо”, — розповів Роман Світан.

Росія, за словами Світана, “тестує” українську систему протиповітряної оборони (ППО) перед масованими атаками. Каже, зараз ворог буде приймати рішення — як і коли вдарити — після аналізу польоту і знищення ракет.

Військовий експерт зауважив, що під час останньої атаки по Києву Росія застосувала і наземні ракетні війська. Під час заходу крилатих ракет на цілі, були запущені балістичні ракети.

“Це тестування і цієї тактики комбінованого удару. І тут же вони запустили до сотні дронів. Я думаю, йде підготовка до масової атаки. Вона не буде більше, ніж 26 серпня. У них є обмеження по носіям. Більше, ніж є літаків, у повітря не піднімеш. Одним моментом вони не зможуть випустити більше ракет, ніж вони вже випускали. Якщо піднімуть, то до 20 бортів”, — вважає Роман Світан.

Скоріше за все, в Росії будуть використовувати терористичні атаки в якості тиску на прийняття певних політичних рішень. За словами Романа Світана, з військової точки зору РФ сьогодні немає сенсу завдавати масованих ударів.

“Щільність нашої системи ППО така, що ми можемо збити практично всі ракети, які вони відправлять. Ну 85% так точно. І виходить, у них доцільність використання дозвукових крилатих ракет типу Х-101, Х-55, Х-555, “Калібрів” максимум 15%. З такою доцільністю точно ніхто не буде приймати рішення на їх використання без політичної волі. Усе буде залежати від геополітичної ситуації, яка буде складатися. Тому тут спрогнозувати нічого неможливо”, — розповів Роман Світан.

За його словами, атака, ймовірно, буде комбінованою. Російська армія може використати велику кількість “Шахедів”, щоб “засушити” нашу систему ППО.

“Щоб ми на “Шахеди” витратили велику кількість наших протиракет, зенітних ракетних комплексів, які потім, можливо, на їхню думку, не підуть на крилаті ракети. Тому вони в такій тактиці зараз і працюють. Чому і багато “Шахедів” щодня зараз”, — каже Роман Світан.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що може стати ціллю під час наступної масованої атаки Росії. За його словами, це найслабше місце української економіки — енергетика. Тому варто готуватися до можливих відключень світла.

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