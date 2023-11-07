Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія накопичує ракети для надпотужнішої атаки чи поповнює недоторканий запас: експерт назвав дату можливих ударів

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
412
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія накопичує ракети для надпотужнішої атаки чи поповнює недоторканий запас: експерт назвав дату можливих ударів

Колаж ТСН.ua. За словами військового експерта Романа Світана, Росія наразі поповнює недоторканий запас своїх ракет та може здійснити атаку під новорічні свята.

За оцінками МЗС, зима може стати найскладнішою.

Останній масований удар по Україні Росія нанесла півтора місяця тому – 21 вересня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичуючи запас боєкомплекту.

Чи готують зараз окупанти новий, більш потужний удар з використанням сотень ракет одночасно – про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

"За останні півтора роки росіяни використали більше 2 тисяч ракет з 3 тисяч, зараз у них проблема з недоторканим запасом, вони його відновлюють, - каже Роман Світан. - По деяких позиціях їм ще дуже далеко до рівня відновлювання. "Кинджалів" в них не більше сотні, ракет Х-23 залишилось не більше 150, Х-101\555 – десь 150, "Калібрів" - 150. Ракет "Іскандер", балістичних та крилатих - до 300. Це на межі недоторканого рівня. У них недоторканий запас не наповнений абсолютно. В Росії зараз запущений режим накопичення".

При цьому Роман Світан не виключає, що ворог все ж таки буде використовувати ракети по нашій території, але поки що – в обмеженій кількості.

"Використовувати по нашій території вони їх будуть по мірі необхідності. Можливо, в разі виникнення політичної необхідності буде здійснена якась атака", - каже Роман Світан.

Та пояснює: "З військової точки зору ракети будуть використовувати точково – по 3 або по 5. Максимум – два десятка. З військової точки зору немає необхідності у масованій атаці. Великих атак я не вбачаю. Раніше масовані атаки були, тому що вони намагались організувати блекаут. Не вийшло, втратили декілька тисяч ракет та дістались дна недоторканого запасу. Недоторканий запас – це кількість ракет, необхідна для захисту всієї території Росії. Тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використають свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, цього, масованої атаки, зараз ніхто здійснювати не повинен. Але ж там ще є путінська логіка, яка може наказати здійснити атаки на якісь дати, на Новий рік. А це вже прогнозується не військовими, а психотерапевтами, вони більше на цьому знаються".

Резюмуючи, Світан додає, що цього року є шанси, що відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як минулоріч. Експерт пояснює це тим, що цьогоріч вжито певних заходів по захисту енергосистеми від можливих російських атак.

В МЗС попередили про найгіршу в історії зиму

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зробив невтішний прогноз на майбутню зиму.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО", - сказав міністр в інтерв'ю Die Welt.

За словами Кулеби, зараз Україна намагається захистити свої електростанції якомога краще.

"Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - прогнозує він.
Кулеба визнав, що Україна нині опинилася в тіні війни в Газі і втрачає фокус, "але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту". 

Раніше повідомлялось про те, що колишній речник Генштаба ЗСУ розповів про передвісників загрози від Росії

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
412
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація