Росія накопичує ракети для надпотужнішої атаки чи поповнює недоторканий запас: експерт назвав дату можливих ударів

Останній масований удар по Україні Росія нанесла півтора місяця тому – 21 вересня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичуючи запас боєкомплекту.

Чи готують зараз окупанти новий, більш потужний удар з використанням сотень ракет одночасно – про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

"За останні півтора роки росіяни використали більше 2 тисяч ракет з 3 тисяч, зараз у них проблема з недоторканим запасом, вони його відновлюють, - каже Роман Світан. - По деяких позиціях їм ще дуже далеко до рівня відновлювання. "Кинджалів" в них не більше сотні, ракет Х-23 залишилось не більше 150, Х-101\555 – десь 150, "Калібрів" - 150. Ракет "Іскандер", балістичних та крилатих - до 300. Це на межі недоторканого рівня. У них недоторканий запас не наповнений абсолютно. В Росії зараз запущений режим накопичення".

При цьому Роман Світан не виключає, що ворог все ж таки буде використовувати ракети по нашій території, але поки що – в обмеженій кількості.

"Використовувати по нашій території вони їх будуть по мірі необхідності. Можливо, в разі виникнення політичної необхідності буде здійснена якась атака", - каже Роман Світан.

Та пояснює: "З військової точки зору ракети будуть використовувати точково – по 3 або по 5. Максимум – два десятка. З військової точки зору немає необхідності у масованій атаці. Великих атак я не вбачаю. Раніше масовані атаки були, тому що вони намагались організувати блекаут. Не вийшло, втратили декілька тисяч ракет та дістались дна недоторканого запасу. Недоторканий запас – це кількість ракет, необхідна для захисту всієї території Росії. Тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використають свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, цього, масованої атаки, зараз ніхто здійснювати не повинен. Але ж там ще є путінська логіка, яка може наказати здійснити атаки на якісь дати, на Новий рік. А це вже прогнозується не військовими, а психотерапевтами, вони більше на цьому знаються".

Резюмуючи, Світан додає, що цього року є шанси, що відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як минулоріч. Експерт пояснює це тим, що цьогоріч вжито певних заходів по захисту енергосистеми від можливих російських атак.

В МЗС попередили про найгіршу в історії зиму

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зробив невтішний прогноз на майбутню зиму.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО", - сказав міністр в інтерв'ю Die Welt.

За словами Кулеби, зараз Україна намагається захистити свої електростанції якомога краще.

"Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - прогнозує він.

Кулеба визнав, що Україна нині опинилася в тіні війни в Газі і втрачає фокус, "але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту".

Раніше повідомлялось про те, що колишній речник Генштаба ЗСУ розповів про передвісників загрози від Росії.

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