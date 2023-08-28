Росія накопичує ракети заради нових цілей в Україні: експерти назвали їх

Росіяни не здійснили масованого обстрілу України 24 серпня, на День Незалежності, з декількох причин.

Про них в коментарі для ТСН.ua розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Так, це дуже дивний крок з боку російських окупантів, але, з однієї сторони – це добре, з іншої – ні", – каже Олександр Коваленко.

До цього він додає: "Вони не витратили свій боєкомплект, який накопичили. Якщо ми кажемо про ракети Х-101, Х-555, то останнього разу, до 24 серпня, ворог використовував їх 15 серпня. В них була можливість накопичити до 30 ракет. В ніч на 27 серпня вони використали 4 ракети Х-101, Х-555. Ще були фальшиві цілі. Але 4 – це не 30. Хоча станом на 27 серпня їх повинно було бути більше 30. Отже зараз ми бачимо експеримент з використанням нових маршрутів, траекторій ракет. Окрім цього, відбувається і процес накопичення, виробництва боєкомплекту. Скоріш за все, накопичують до того часу, коли почнеться опалювальний сезон. Щоб на початку опалювального сезону розпочати повноцінні удари, або серію невеликих, але постійних ударів".

Тим часом в соцмережах з’явились припущення, мовляв, якщо окупанти не здійснили масованого обстрілу 24 серпня, то, можливо перенесли його на 1 вересня, коли імовірні скупчення людей в закладах освіти.

"Навряд чи, – каже про цю вірогідність Олександр Коваленко. – Звісно, можно очікувати всього, але з огляду на їхню загальну тактику, то це навряд чи. Вірогідніше, що на початку опалювального сезону. Вони стали більш прагматичнішими".

Росія не відмовиться від тактики ракетного терору

Військовий експерт Владислав Селезньов, посилаючись на офіційні дані ГУР Міноборони України, каже, що загальна кількість ракет у росіян, накопичені та ті, що були в запасі – це декілька сотень одиниць.

"Ворог має ресурс. Чи готов він витрачати зараз для створення медійного ефекту? Думаю, що ні", – каже Вадислав Селезньов.

До цього експерт додає: "Ворог мав можливість переконатись, що навіть масовані ракетні атаки не призводять до очікуваних російською армією наслідків. Наша система ППО набуває відповідних потужностей та спроможностей. Думаю, що ворог від тактики ракетного терора не відмовиться. Але все одно я впевнений, що ворог в першу чергу буде цілити туди, де є бойовий потенціал, логістичні об’єкти, транспортні вузли, виробництво, щоб послабити потенціал української армії, щоб уразити те, що працює на нашу перемогу та посилення бойових можливостей. Коли це може бути? Будь-якої миті".

За словами Селезньова, 24 серпня росіяни не здійснили масованого обстрілу через те, що налаштовані на більш раціональний підхід.

"Ворог не став вдаватись до медійних ура-перемог. Він орієнтується на сподівання завдати більш разючих, болісних уражень", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, скільки ракет залишилося у Росії.

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