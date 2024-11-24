Росія намагалась прорвати оборону на Запоріжжі: начальник Генштабу розповів про наслідки

Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Головне управління розвідки Міністерства оборони України доповідало, що на цьому напрямку відбувається накопичення сил ворога.

Анатолій Баргилевич, начальник Генерального штабу ЗСУ в ексклюзивному інтерв'ю ТСН Тиждень повідомив, що декілька днів тому противник намагався прорвати оборону Запорізького напрямку.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти свої мети", – зазначив Анатолій Баргилевич.

Окрім цього начальник Генштабу прокоментував складну ситуацію, яка склалась навколо міста Курахове, де зараз точаться запеклі бої. Баргилевич заявив, що шанс на втримання міста ще є.

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо", – підкресли він.

Більше інформації – в ексклюзивному інтерв'ю ТСН Тиждень.

Нагадаємо, що армія РФ також готується до прориву на півдні Донеччини. На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій.

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