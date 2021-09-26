Росія намагаєтьcя зірвати міжнародні навчання: в зону бойових стрільб зухвало запустили літаки

Навчання українців разом з союзниками - попри кремлівські провокації - тривають. І в небі. І на землі.

Росія з усіх сил намагаєтьcя зірвати міжнародні навчання, що проходять цими днями на українській території. І просто в зону бойових стрільб росіяни зухвало запустили свої літаки. Наступальна операція спільного десантування американців та українців, яке вже назвали історичним, найбільше змушує агресора нервуватися.

Про те, кого ж готуються штурмувати союзники, 26 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Російська "сушка" і літак-розвідник перетинали курс мішеней, по яких стріляли українські зенітні ракети. Можна лише уявити ґвалт, який здіймуть, якщо якась із цих ракет - влучить у російський літак.

Ну а навчання українців разом з союзниками "Rapid Trident 2021", які є частиною великих стратегічних маневрів "Спільні зусилля" і почалися цього тижня і вже увійшли в історію - попри кремлівські провокації - тривають. І в небі. І на землі.

Американські, польські та українські десантники висаджуються на плацдарм, захоплюють його та знищують умовного противника. Бойовиків. І хоча противник умовний, всі розуміють, про яких бойовиків йдеться. А цей момент безумовно увійде в історію. Адже вперше американці та українці відпрацьовують десантні операції від початку і до кінця разом.

Десантура стрибає з чотирьох сотень метрів. Українці – вперше під американськими куполами. Попри вітер, приземляються точно в зону висадки.

Вони випробовують нові парашутні системи в умовах, близьких до бойових. Адже американські парашути можуть узяти на озброєння української армії.

Гранатомет, парашут, стрілецька зброя, рюкзак. Американський десантник має на собі до сорока кілограмів ваги. Після приземлення – одразу в бій. Треба взяти найближчу лісосмугу, де закріпились бойовики.

"Наша задача маневрувати таким чином, щоб для них це було сюрпризом", - розповідає він.

Американська присутність на українських навчаннях – один з головних факторів стримування Росії.

"Ми маємо одного ворога і маємо спільну боротьбу. Вони (США - Ред.) усвідомлюють, що Росія агресор, і Росія ворог також і для них", - зазначає бригадний генерал ЗСУ, співкерівник навчань "Rapid Trident 2021" Владислав Клочков .

Американський десантник Алан Вега зізнається, що хотів би у справжній бій пліч-о-пліч з українцями.

"Українці воюють дуже класно. Ваші бійці - це просто вбивча зброя. В хорошому розумінні. Завдяки їм Україна не здається перед сильнішим противником", - говорить він.

Вперше бере участь у навчаннях цей унікальний безпілотний розвідник, розроблений приватною компанією. Гібрид гелікоптера і літака може зайти у глибокий тил ворога.

Вперше союзники України разом готуються протидіяти пропагандистській машині російських медіа. Адже інформаційна війна Кремля в Європі йде повним ходом .

Завдання — звільнити населений пункт - містечко Верещиця, яке побудоване саме для максимально реалістичного відтворення вуличних боїв - від бойовиків.

Тут усе, як у справжньому місті. Навіть є в’язниця та церква. А біля церкви – мирні мешканці, які серед запеклого бою мають залишитися живими.

Більшість іноземців, які відбивають містечко разом з українцями, бачили війну лише в кіно.

Штурмові гелікоптери завдають ударів по периметру міста. Але в селищі союзників зустрічає неприємний сюрприз – у бойовиків є бронетехніка.

Це схоже на справжню війну на Донбасі. БМП бойовиків дуже вдало маневрує. Вуличні бої, штурм будинків і ось нарешті над найвищою будівлею Верещиці здіймається синьо-жовтий прапор.

Саме так може виглядати майбутня перемога. І ці навчання - шлях саме до неї.

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