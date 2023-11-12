Росія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою — полковник ЗСУ

Російська армія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою. Вона буде напряму залежати від ресурсних можливостей України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

“Щодо окремих ділянок, очевидно, що зараз фактично весь фронт перейшов у такий жвавий рух. Крайнє інтерв’ю Олександра Сирського (Командувач Сухопутних військ ЗСУ — ред.) абсолютно чітко підтверджує цю тезу. Ворог активізував свою діяльність. Десь він атакує, десь контратакує. Але те, що він намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою, — це факт очевидний”, — розповів Владислав Селезньов.

За його словами, два тижні тому ми чули цифру 400 тисяч російських військовослужбовців, що діють в рамках так званої "спеціальної військової операції", а сьогодні вона збільшилася до 441 тисячі.

“Більше стало артилерійських систем, бронетехніки, зокрема танків, які ворог задіює. І це при тому, що українське військо системно та методично “перетворює” ту саму ворожу артилерію та бронетехніку, і втрати ворожої армії неймовірно великі”, — розповів Владислав Селезньов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЬОВ: Війна в Україні надовго! Чому не збулися прогнози Буданова і Ходжеса?!

Нагадаємо, полковник ЗСУ дав прогноз, що чекає на Україну взимку.

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