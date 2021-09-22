Росія намагається завадити обговоренню тем Криму і Донбасу на Генасамблеї ООН

Проте підтримки своїх ультиматумів не знаходить.

Про російську агресію та можливості деокупації Криму і Донбасу говоритиме сьогодні президент України під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Він вже піднімав ці питання під час зустрічі з президентом 76-ї Генасамблеї. Також говорили порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Володимир Зеленський встиг провести у Нью-Йорку низку зустрічей, зокрема, з президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який уже заявив, що Анкара не визнає вибори до Держдуми Росії, проведені на території анексованого Криму. Відомо, що Росія неодноразово чинила спротив порушенню тем Криму й Донбасу на міжнародному рівні. На Генасамблеї також намагалась це зробити.

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Про вагу сказаних слів на найвищій політичній трибуні світу говорить хоча б такий факт - Росія тричі намагалася заблокувати у порядку денному обговорення ситуації на окупованих нею ж українських територіях. Але зазнала невдачі. Значні ресурси - фінансові і політичні - Москва витрачає на те, щоби питання Донбасу, а особливо вкраденого нею Криму, забулося і не обговорювалося на міжнародному рівні. Неучасть представників ООН в нещодавній «Кримській платформі» у вітчизняному МЗС також назвали політично умотивованим.

«Були представники ЄС на «Кримській платформі», були представники від НАТО, а от представника від ООН не було. І повторюся, що «Кримська платформа», її підсумкова декларація базується на резолюціях ООН», - каже речник президента України Сергій Нікіфоров.

Це питання Володимир Зеленський обговорив віч-на-віч із керівниками ООН. Сьогодні знов порушить його, виступаючи перед Генасамблеєю.

Новини світу: на Генасамблеї ООН Зеленський говоритиме про можливості деокупації Криму і Донбасу

«Протидія російській агресії і звільнення наших деокупованих територій - Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Залучення ООН додатково для вирішення гуманітарних проблем людей, які постраждали від російської агресії», - твердить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також у середу Володимир Зеленський зустрінеться із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

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