Росія нарощує свої сили: скільки ще Путін здатний воювати в Україні - дані розвідки шокують

Кремль може оцінити свої попередні помилки 2022-го року, щоб покращити свою боєздатність.

Росія зможе воювати в Україні ще принаймні 2 роки, не знижуючи поточних темпів наступу. Такі висновки зробили журналісти Reuters, опираючись на звіт розвідки однієї з країн НАТО. За даними розвідників, Росії вдалося виправити частину своїх помилок, які призвели до невдач у 2022 році, тож Путін становить все більшу загрозу для східного флангу Північноатлантичного Альянсу.

Що тримає Кремль на плаву, яка тактика дозволить Україні стримати російські війська та чи наважиться Москва на прямий конфлікт з НАТО - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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Невтішний прогноз для багатьох українців

У литовській розвідці зробили невтішний прогноз для багатьох українців. Після невдалого для російської армії 2022 року, коли Кремль провалив бліцкриг і не зміг захопити Київ, 2023-го року Москва встигла перегрупуватися і зробити роботу над деякими зі своїх помилок. Крім того, наразі РФ навіть пробує ще наростити свої сили, зокрема прикрити кордони з країною-новачком НАТО - Фінляндією.

"Росія реформувала та зміцнила свою розтерзану боями армію в Україні у 2023 році та перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж свого кордону з НАТО, включно з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року, заявили агентства у своїй щорічній оцінці загроз, з якими стикається Литва", - цитує Reuters.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - розвідка Литви

Як з’ясували у розвідці Литви, Кремль може оцінити свої попередні помилки 2022-го року, щоб покращити свою боєздатність.

Головними стовпами Москви залишаються її друзі по так званій "Новій осі зла": Іран забезпечує Росію дронами різних типів, Північна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів, а Китай, хоч і не був помічений у прямих поставках зброї, дає щось не менш важливе - мікрочіпи, які дозволяють РФ продовжувати випуск високотехнологічної зброї та дронів. Також Пекін залюбки пересадив Москву з долара і євро на юань - саме китайська валюта тепер є основною для міжнародних операцій РФ.

Не треба забувати і про паралельний імпорт, наприклад з країн Середньої Азії. Так, імпорт підсанкційки з Європи та Америки через треті країни виходить Кремлю у копієчку, але принаймні поки це, схоже, не так-то і бентежить Росію. Все це у купі, а ще високі ціни на вуглеводні, дозволяє Росії почувати себе більш менш впевнено, пише литовська спецслужба.

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У Білорусі знову активізувалася Росія

Непокоїть розвідників і російська активність в Білорусі. Ні для кого не буде новиною, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально ліг під Путіна та "обертається" в орбіті Кремля.

До того, ж білоруський диктатор дозволив російським військам вільно хазяйнувати на своїх територіях - ті за повного сприяння сусідів розширюють там військові бази та загалом присутність у Білорусі. Це вкотре підвищує градус на кордонах з НАТО.

"Вони додали, що з тих пір, як у 2023 році Росія заявила, що розмістила свою ядерну зброю в Білорусі, вона також неухильно будує там інфраструктуру для її використання. У звіті йдеться, що російські та білоруські спецслужби посилили свої зусилля з вербування литовців, які перетинають кордон, і Литва затримала кількох своїх громадян у 2023 році, яких вона звинуватила в наданні даних білоруській розвідці за готівку", - цитує Reuters.

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Україна вступила у нову фазу війни - WSJ

Суне свого носа у європейську Литву і путінський друзяка, президент Китаю Сі Дзіньпін. Вільнюс фіксує збільшення спроб Пекіну шпигувати за Литвою, а також періодично кібератакують державні установи Литви, перевіряючи їх на міцність та намагаючись дізнатись щось корисне про НАТО.

З огляду на все це, а також на майже 100% відсутність у найближчій перспективі американської допомоги, Україні "головне копати". Це йдеться у висновку журналістів американського видання The Wall Street Journal. Медіа стверджує, що Україна вступила у нову фазу війни і додають.

"Фронт вже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою," - підкреслює The Wall Street Journa - "Видання стверджує, що наразі Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому збудувала Росія - захист ворога показав "вбивчу ефективність" та дозволив стримати наступ українських військ минулого літа. Аналогічна задача зараз стоїть перед Києвом. Війська розривають землю, створюють протитанкові рови та траншеї, особливо в районах поблизу Авдіївки".

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Тривожний прогноз австрійського військового експерта

4 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд направив на будівництво фортифікацій аж 31 мільярд гривень, або ж близько 800 мільйонів доларів. Однак західні чиновники та українські бійці кажуть, що ця кампанія "копай та рий" не принесла значних результатів.

Австрійський військовий експерт Франц-Штефан Гаді, якого цитує видання, нібито недавно побував на Донбасі і його прогноз доволі тривожний.

"Відсутність ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певне занепокоєння в Україні. Ситуація може стати досить критичною для українських сил", - припускає він.

Який єдиний варіант зараз вистояти Силам оборони на фронті

Українські ж військові впевнені, що вкопатись в землю і стояти - це єдиний вихід з поточної ситуації.

"У тих умовах, в яких ми перебуваємо, нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим", - це слова Максима Жоріна,заступника командира 3 окремої штурмової бригади, яка героїчно обороняла Авдіївський коксохім, в тому числі дозволивши іншим підрозділам з меншими втратами вийти з напівоточненого міста.

Журналісти знову ж таки доволі справедливо додають, що по справжньому непробивні фортифікації одними руками бійців не побудуєш. У приклад ставлять так звану “лінію Суровікіна” - російську оборонну лінію на окупованому Запоріжжі, яка в тому числі і дозволила російським силам втримати український наступ у 2023-му році.

"Її головний оборонний пояс мав багатошарові лінії траншей, протитанкові рови, бетонні блоки і великі мінні поля, які виявилося майже неможливо подолати. Зараз побудова аналогічної оборони є життєво важливою для України", - йдеться у статті WSJ.

Україні не вистачає бетону, лісу та техніки

Цих трьох речей, на думку представника видання Defence express, військового аналітика Сергія Згурця, бракує поряд з лінією фронту. Тобто, за словами експерта, траншеї викопані, а обладнати їх не можуть через брак ресурсу.



Не вистачає Україні не тільки “бетону”, але й бійців. Американські журналісти розкритикували українські правила призову і, мабуть, навіть неочікувано зазначили, що вони набагато м’якіші, ніж у багатьох інших країнах, зокрема у нас не підпадають під призов чоловіки трьох і більше дітей, особи, які доглядають за людьми з обмеженими можливостями, працівники критично важливих галузей та чоловіки молодші за 27. Редакція наполягає, що цей закон можна було б і вдосконалювати.

Україна може отримати перевагу над окупантами

Проте є суттєві недоліки і у армії Росії, зігравши на яких, Україна може отримати перевагу над ворогом. Йдеться про ненавченість російських мобілізованих, частина з яких вмирає не встигнувши навіть отримати достатній досвід ведення бойових дій.



Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масштабний наступ на кінець весни-початок літа. Україна ж має бути до нього готова. Командувач Сухопутних військ Павлюк заявив, що після втрати Авдіївки головним завданням ЗСУ було стабілізувати фронт і українські бійці впоралися з ним.

Нагадаємо, за даними CNN, США готувалися до ядерного удару РФ по Україні.

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