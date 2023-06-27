Росія наростила виробництво ракет, щоб масовано обстрілювати Україну: чому окупантам це вдалось

Російські окупанти, вочевидь, знайшли недолік в санкційному законодавстві і використовують це на свою користь у виробництві ракет.

Про це повідомило поінформоване джерело TSN.ua в уряді, спираючись на приватні розмови з нашими розвідниками.

"Росія збільшила виробництво ракет. За даними нашої розвідки, до цього у них був провал в цьому питанні. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала ракети десятирічної давнини, потім – п’ятирічної та трирічної. Восени ми збивали ракети, які були виготовлені в липні-серпні. Тобто цей боєкомплект з конвеєра. Зараз вони збільшили виробництво майже по всіх напрямках", - повідомило наше джерело.

За даними посадовця в Кабміні, також у країні-терористці будується завод для виробництва дронів.

"Знайшли прогалину в санкційному законодавстві, продовжують виготовляти. Щодо заводу по виробництву дронів-камікадзе. Не факт, що вони його запустили. Перевіряємо цю інформацію. Те, що він будується – так. Чи він щось виготовляє, чи це старі запаси – це питання", - повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали "праву руку" олігарха з РФ, який керував вивезенням титану для виробництва "Калібрів".

Читайте також: