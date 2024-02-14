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Росія навмисно знищує місто на Запоріжжі: як виживають місцеві і що вони кажуть (фото, відео)

Росія навмисно знищує місто на Запоріжжі: як виживають місцеві і що вони кажуть (фото, відео)

Гуляйполе

Українське місто під постійними обстрілами російських терористів.

Під постійними обстрілами вже два роки живуть мешканці Гуляйполя на Запоріжжі. На вулицях немає більше хат, де ще можна сховатись, але сусіди гуртуються – допомагають одне одному, спілкуються в "пункті незламності". Виживають завдяки гуманітарній допомозі, яку до міста привозять волонтери та рятувальники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Як люди виживають у Гуляйполі

Жителька Гуляйполя Валентина Плющій каже, що все її майно знищив російський "Град". Жінка каже - під час обстрілів ховається або на ліжку, або в туалетів. 

76-річна жінка порається по господарству сама, інколи навідуються діти – допомагають залатати дірки у вікнах після російських обстрілів. У Гуляйполі майже жодної вцілілої хати – багато зруйновано вщент.

Валентина Плющій / ©
Валентина Плющій

Після смерті чоловіка пані Любов Вовк залишилась сама. Як і її сусіди, жінка виїжджати і не думає.

"Поїдеш - ти нікому не потрібен, тут сусіди, тут ну я дома я на своїй землі, я дома", - каже вона. 

Любов Вовк / ©
Любов Вовк

Колись багатотисячне затишне місто із мальовничими краєвидами – нагадує пустку. Ну вулицях майже не зустрінеш людей – їх тут лишилось з півтори тисячі. Від російський снарядів ховаються по підвалах.

У ДСНС кажуть - окупанти стріляють по Гуляйполю артилерією. 

Гуляйполе / ©
Гуляйполе

Підземний "пункт незламності"

У місті, де немає світла, води та газу, осередком цивілізації став "пункт незламності". Під землею, у бомбосховищі, є все необхідне – електрика аби зарядити телефони та ліхтарики, пральня, навіть перукарня. Людно тут здебільшого вранці. 

"Пункт незламності"

Світло тут від генератора. Волонтери привозять засоби гігієни, продукти харчування і аби їх не поїли миші - тут завели двох котів, які борються з гризунами.

Попри те, що росіяни цілеспрямовано намагаються нищити місто, його жителі вірять - Гуляйполе обов'язково відродиться. 

Гуляйполе / ©
Гуляйполе

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 14 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, що насправді відбувається у Кринках, як ведуться бої та рятують життя воїнам ЗСУ.

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