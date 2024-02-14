Росія навмисно знищує місто на Запоріжжі: як виживають місцеві і що вони кажуть (фото, відео)

Під постійними обстрілами вже два роки живуть мешканці Гуляйполя на Запоріжжі. На вулицях немає більше хат, де ще можна сховатись, але сусіди гуртуються – допомагають одне одному, спілкуються в "пункті незламності". Виживають завдяки гуманітарній допомозі, яку до міста привозять волонтери та рятувальники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Як люди виживають у Гуляйполі

Жителька Гуляйполя Валентина Плющій каже, що все її майно знищив російський "Град". Жінка каже - під час обстрілів ховається або на ліжку, або в туалетів.

76-річна жінка порається по господарству сама, інколи навідуються діти – допомагають залатати дірки у вікнах після російських обстрілів. У Гуляйполі майже жодної вцілілої хати – багато зруйновано вщент.

Валентина Плющій

Після смерті чоловіка пані Любов Вовк залишилась сама. Як і її сусіди, жінка виїжджати і не думає.

"Поїдеш - ти нікому не потрібен, тут сусіди, тут ну я дома я на своїй землі, я дома", - каже вона.

Любов Вовк

Колись багатотисячне затишне місто із мальовничими краєвидами – нагадує пустку. Ну вулицях майже не зустрінеш людей – їх тут лишилось з півтори тисячі. Від російський снарядів ховаються по підвалах.

У ДСНС кажуть - окупанти стріляють по Гуляйполю артилерією.

Гуляйполе

Підземний "пункт незламності"

У місті, де немає світла, води та газу, осередком цивілізації став "пункт незламності". Під землею, у бомбосховищі, є все необхідне – електрика аби зарядити телефони та ліхтарики, пральня, навіть перукарня. Людно тут здебільшого вранці.

"Пункт незламності"

Світло тут від генератора. Волонтери привозять засоби гігієни, продукти харчування і аби їх не поїли миші - тут завели двох котів, які борються з гризунами.

Попри те, що росіяни цілеспрямовано намагаються нищити місто, його жителі вірять - Гуляйполе обов'язково відродиться.

Гуляйполе

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 14 лютого 2024 року | Новини України

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