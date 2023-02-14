Росія не наважиться застосувати ядерну зброю – генерал Бен Годжес пояснив чому

Росія вже неодноразово отримувала попередження, зокрема від США, про наслідки для неї у разі застосування ядерної зброї.

Генерал-лейтенант, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес переконаний, що шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю у війні проти України, практично немає.

Таку думку Бен Годжес висловив у інтерв'ю ТСН.ua.

"Думаю, що шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю, практично немає. Це так малоймовірно… Президент Байден попередив їх про катастрофічні наслідки. Я думаю, вони в це вірять. І вони також знають, що за допомогою тактичної ядерної зброї вони нічого не досягнуть. Це не змінить ситуацію на полі бою на їхню користь. Не буде якихось яскравих результатів для Росії від застосування ядерної зброї. Насправді, найкраще ядерна зброя працює, якщо її не використовувати. Тому що люди хвилюються: "Боже, вони можуть ядерну зброю застосувати". Як тільки вони це зроблять, все закінчиться", - сказав він.

Нагадаємо, Бен Годжес розповів, що Україна може перемогти Росію, зокрема, звільнити Крим вже цього року, якщо Захід на чолі зі США продовжуватиме надавати зброю, боєприпаси, обладнання.

Він також вважає, що Росія не наважиться запускати ракети по території України із Середземного моря.

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