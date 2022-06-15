Росія не просувається і не може досягнути своїх початкових успіхів в Україні - генерал США

Марк Міллі переконаний, що РФ боїться українського супротиву.
Росія не просувається і не може досягнути своїх початкових успіхів в Україні.
Про це 15 червня під час брифінгу за результатами "Рамштайн-3" заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
"Від початку вторгнення Росії міжнародна спільнота прийняла цю дію – допомогти Україні захистити себе. Цей вплив вже відчутний: Росія не просувається і не може досягнути своїх початкових успіхів. Суто через те, що боїться українського супротиву", - зазначив генерал США.
Нагадаємо, американський лідер Джо Байден зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.
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