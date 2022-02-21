Росія не тільки не залишає, але й нарощує свої війська в Білорусі

Росія не тільки не залишає, але й нарощує свої війська в Білорусі

Найбільша концентрація російських військ 21 лютого – у Брестській та Гомельській областях. Туди підігнали "Іскандери", "Гради" та вогнемети.

Про це йдеться 21 лютого в сюжеті ТСН о 19:30.

Опозиційні білоруські ЗМІ зазначають, що попри завершення навчань "Союзна рішучість", до країни прибуває російська армада – залізницею та літаками.

Про це свідчать і супутникові знімки. Ворог розгортає нові сили – бронетехніку, артилерію, авіацію. Характер останніх переміщень російської техніки свідчить про формування наступальних груп, і повномасштабне вторгнення може початись у найближчі дні. Такий висновок роблять експерти російського незалежного об’єднання "Конфлікт інтелідженс тім".

Там звертають увагу, що нині гусенична техніка агресора поблизу наших кордонів уже рухається своїм ходом, а не на залізничних платформах. Окрім цього, йде розгортання польових госпіталів у безпосередній близькості до української адмінмежі.

Російські війська в Білорусі розташувались на відстані 1 кілометр від нашого кордону | Новини світу

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