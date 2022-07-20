Росія не виключає, що іноземні літаки кружлятимуть над Москвою: військовий експерт про перевірку сирен

Росія не виключає того факту, що над її територією може літати західна авіація.

А тому в Москві зараз тестується система оповіщення.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Те, що у Москві випробовують систему оповіщення - це дуже добре. Це ознака того, що РФ не виключає того, що іноземні літаки можуть дістатися до Москви. Будуть вони щось бомбардувати чи ні - це питання. Тут я згадав слова Бориса Джонсона, який сказав, що якщо буде спроба застосування зброї масового знищення, Британія залишає за собою право нанесення превентивного удару по центру прийняття рішень. Тобто по самому Путіну для запобігання застосування цієї зброї. А декілька днів тому Джонсон відтворив той самий трюк, що і Путін - політав на винищувачі ВПС Британії. І командувач ВПС Британії заявляв, що вони готові до бою з РФ. Тож РФ може розмірковувати. Тим більше, що західні літаки F-35, які є у Британії, можуть вільно літати на території Росії", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятись та чим це небезпечно для України.

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