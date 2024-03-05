Росія нещадно обстрілює Харків: Жданов назвав, чим можна захистити місто від ракет

Єдиний у світі комплекс, який теоретично може захистити Харків від російських обстрілів балістичними ракетами С-300, С-400, — це ізраїльський “Залізний купол”.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Але ж ми з вами розуміємо, що навряд чи він у нас зʼявиться на сьогодні. Тоді, коли ми благали Ізраїль його надати, а були такі звернення, здається, рік тому, тоді питання стояло, що у них самих його мало. Ну а потім стосунки у нас не зовсім складаються — Ізраїль не передає нам зразки військової техніки. Звідси й випливає висновок, що легше відтіснити ворога від кордону далекобійними засобами вогневого ураження, щоб унеможливити завдавання ударів по Харкову”, — розповів військовий експерт.

Єдиний комплекс, який може боротися з балістичними ракетами, — Patriot і його європейський аналог SAMP/T, каже Олег Жданов.

“У Харкові відстань дуже мала. Не факт, що навіть Patriot зможе на такій короткій дистанції за такий короткий час перехопити балістичну ракету. Тому я кажу, що теоретично єдиний, на мій погляд, комплекс — це “Залізний купол”. Тому що він саме під це створювався. У нього максимальна дальність ураження 70 кілометрів. Днями в Мережі зʼявилося відео, як відбивають чергову атаку з Лівану в районі Хайфи. Збиття відбувається безпосередньо на кордоні міста. Працює батарея “Залізного купола”, відбуваються вибухи в повітрі, залишається інверсійний слід від ракет”, — розповів військовий експерт.

Більше жоден комплекс, за словами Олега Жданова, не здатен реагувати так швидко на таких коротких відстанях — принаймні про наявність таких комплексів невідомо.

Нагадаємо, військовий дав вичерпну відповідь, коли у війні в Україні настане переламний момент.

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