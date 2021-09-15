"Росія ніколи не залишить Україну в спокої": інтерв'ю з експредставником НАТО в Москві, капітаном ВМС США Гаррі Табахом

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах вважає, що Україні в боротьбі з Росією зможе допомогти тільки... "Україна, справжні патріоти, які хочуть зберегти Україну, які люблять цю землю по-справжньому, з різних причин і кожен по-своєму". Чому Київ не отримає наддопомоги від США, чому до цього часу немає американського посла в Україні, чому Америка вивела свої війська з Афганістану і як ще належить світу боротися з "Талібаном" — про це все в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua з Гаррі Табахом.

Протягом декількох років Табах служив в медичній службі флоту, у військових госпіталях. У 1991 році він став спеціальним представником президента США, помічником і радником американського посла в країнах колишнього Радянського Союзу.

До 1994 року він працював в посольстві США в Москві. Викладав у військово-медичних американських вузах. У 1997 році офіцер Табах служив в Спеціальній військовій наглядовій місії США в Грузії (United Nations Military Observer Mission in Georgia (UNOMIG)).

Потім була служба на різних напрямках військового співробітництва в Казахстані, знову в Росії, Польщі. Табах займався поставками озброєнь в Польщі, коли польська армія переходила на НАТОвські стандарти.

Протягом 2006-2008 років він очолював міжнародний антитерористичний центр НАТО в Туреччині (під його керівництвом було 90 офіцерів з семи армій НАТО). Наступні три роки Табах знову проходив службу в Москві — начальником штабу спеціальної військової місії НАТО координації контактів з Міністерством оборони РФ.

Гаррі Табах служив у військово-морських силах США від 1985 до 2011 року. Він — капітан першого рангу. Став першим офіцером Збройних сил США, який народився в СРСР.

- 11 вересня — 20 років від дня терористичних атак в США, в яких загинули 2996 людей, день страшної трагедії, яка просто поміняла курс історії. І в якійсь мірі ситуація, яка склалася після 11 вересня 2001 року посилила позиції Росії, мені здається. Моя точка зору така, якби не було 11 вересня 2001 року, не було б і 2014 року в Україні. Як ви вважаєте?

- Я вважаю, що все взаємопов'язано. Я був в Пентагоні в цей день. Путін повівся правильно в той момент, і до нього, звичайно ж одразу інше ставлення Заходу було. Поясню, що сталося. Нещодавно було так, що Байден відреагував на те, що Росія ввела війська навколо України, підтягнула. Це не Байден, це не президенти реагують, на все є припис, на все є протоколи, якщо вони рухають сюди танк, ми рухаємо туди. Це не президенти і навіть не командувачі. Це повинно відбуватися автоматично. Якщо тільки хтось не втручається, говорить, немає, міняємо. Це те, що у нас називається "contigency" (на випадок непередбачених обставин — ред.). Що сталося в Бенгазі? (Атака на дипломатичні представництва США в Лівії 11 вересня 2012 року — ред.) У нас повинно було статися те-то і те-то, а воно не відбувалося, тому що пані Клінтон мала ініціювати. А вона зупинила це, сказала, що не потрібно збирати раду, не потрібно збирати групу швидкого реагування, поки ми вирішуємо, якщо що, повернеться назад, як ніби нічого не відбувається. Те ж саме зараз відбувається з нашим виходом з Афганістану. Так просто це не працює, у нас на все є приписи — як пакувати, яку апаратуру забирати, кого попередити, з ким координувати. Просто так взяти і піти — не може такого бути.

Право на владу

- Тобто діє чіткий алгоритм?

- Алгоритм був такий, що 11 вересня 20 років тому ми привели наші війська в бойову готовність. Всі літаки приземлилися, літали тільки військові літаки над Вашингтоном. Я повернувся в свою частину, тому що я розумів, що ми будемо приведені в бойову готовність — готовність №1. Ми були готові до війни. Російські війська повинні відреагувати на це. Вони не можуть просто так стояти, вони автоматично включаються і теж наводять свої війська в боєготовність. Що і сталося, коли Росія стягнула свої війська до кордону України, ми стягнули свої війська і натівські війська до Чорного моря. Це не президенти вирішували, вони можуть це лише скасувати. Що і зробив президент Байден. Він скасував, і наші кораблі розвернулися і пішли тоді. І тоді (20 років тому) Путін зателефонував Бушу і сказав: "Якщо їм потрібна моя допомога, я готовий допомогти, я розумію, що на вас сталася атака. Готовий співпрацювати і скасовую бойову готовність наших військ". І Буш йому подякував тоді за це, це був такий жест доброї волі. Таким чином він дав нам можливість оперувати своїми військами, щоб ми не хвилювалися, що росіяни творитимуть.

Путін став тоді рукопотискальним. Його всюди тоді брали, і якби в 2008 році він би пішов і віддав би владу, я думаю, він би, наприклад, очолював ООН і продовжував би бути шанованою постаттю, отримував би премії миру. Але ця отрута влади, такий тривалий період влади, вона отруює як Гітлера, як Сталіна — люди божеволіють, у них психічні порушення, вони не можуть залишити цю владу. Тому це призвело до 2008 року в Грузії, тому що не хотів, щоб Грузія вступила в НАТО. Побачив, що це спрацювало. Прийшла слабка влада в Америці. В першу чергу, що вона зробила? Послала секретаря Держдепу з кнопкою перезавантаження. Перезавантаження сталося. Путін подумав, раз мені можна Грузію, значить мені можна і Україну — ніхто мені нічого не зробить, і так тривало. Він взяв Крим, почав війну на Донбасі. Конгрес наш проголосував за те, щоб видати Україні військову допомогу в формі летальної зброї, але влада, тодішня адміністрація, на це наклала вето. І коли прийшов президент Трамп, він зняв це вето і став досить-таки жорстким щодо Росії. Але ліві сили переконали всіх, що він маріонетка Росії. Знову ж, російська пропаганда. Якщо вона це пропагує, якщо Путін каже: "Так, я хочу, щоб він був президентом", то всі інші будуть голосувати проти.

Така зворотня психологія. Але у вас в Україні і у нас в Америці дуже багато журналістів і політиків, які продовжують досі гнути цю лінію, що Трамп був породженням пекла і агентом, і маріонеткою Путіна, а ось Байден прийде і порядок наведе. Звичайно ж, світ змінюється, і сьогодні це призвело до трагедії в Афганістані.

- Росіяни оголосили про початок великих російсько-білоруських навчань "Захід-2021", але що цікаво щодо навчань в цьому році, ми бачимо, що є певні кроки до повної інтеграції Білорусі, до поглинання Білорусі Росією. Для нас це пряма загроза, тому що лінія фронту, лінія протистояння стає більше на тисячу кілометрів. На цих навчаннях розглядаються сценарії, які фактично описують війну між США, країнами НАТО і Росією. Ви відстежуєте ситуацію з цими навчаннями? Що критично важливо для Європи в цих навчаннях і що є загрозою для України?

- Ми з вами були на одній передачі, де ваші політики говорили: "Ну, що нам Афганістан, що нам Америка? Ми в Україні. Те ж саме в Росії говорять. У нас своїх проблем море. Так сьогодні в світі не працює, особливо, якщо це стосується Америки. Так склалася історія, що Америка — політично центральна, економічно центральна країна, і все, що там відбувається, має вплив на всіх інших. І президент, якого обирає Америка, має вплив на всіх інших. Будь-якого українця запитай: "Хто президент США?", вони вам одразу скажуть: "Це Байден", а хто попередній був? "Це Трамп". Запитайте середнього американця: "Хто президент в Україні?", вони не знають. І хто до цього був — теж не знають. Хто лідер в Уругваї, в Канаді, не знають. Зате всі знають, хто в Америці, тому що все залежить від Америки. Якщо Америка чхне, то у всіх інших буде запалення легенів. Люди кажуть: "Он, скоро Америка впаде". Можливо, але від цього всім буде погано.

Коли ви говорите, що Білорусь буде поглинена Росією, вона вже поглинена. Президент Лукашенко — він уже не президент. А після його останньої заяви зрозуміло, що він вже повністю працює на Путіна. У нього немає жодної своєї влади, у нього немає своєї волі рішення. Так, він — голова колгоспу, і цей колгосп відповідає генеральній лінії партії, яка сидить сьогодні в Кремлі. Загроза не тільки Україні. Сьогодні так не працюють речі. Це не загроза якійсь країні, регіону, це загроза всім. Якщо їм можна взяти Абхазію, значить їм можна взяти і Крим. А якщо їм можна взяти Крим, то їм можна взяти і Гібралтар. Значить їм можна все. Їм можна взяти Сирію, Афганістан — значить, їм все дозволено. Небезпека, звичайно ж, існує для всіх, включно зі США. Не тільки військова небезпека, але і політична і економічна, яка може все зруйнувати. У Путіна це дуже добре виходить. Він розділяє наше суспільство. Він всіх сварить. Коли говорять, він був за Трампа, або за Клінтона... Він не був ні за Трампа, ні за Клінтона — він був за те, щоб ми розсварилися між собою. Він допомагав і тим, і іншим. Коли говорять, він за Зеленського або Порошенка... Він за те, щоб ваша п'ята колона набрала чинності і принесла розкол у вашій країні. Те ж саме у Франції, Німеччині, у всій Європі. Потім він встає і щиро говорить: "Ви хочете, щоб було як у них? Я вам даю стабільність, я вам даю мир, я додаю наші землі, як Крим, як Абхазія. І економічно ви добре живете — нафта стала знову дорожчати, як прийшла нова адміністрація в США і закрили наш "Північний потік", економіка поліпшується в Росії, рівень життя підвищується у людей". Звичайно ж, вони хочуть жити при Путіні, а не при ваших або наших президентах.

- Виходить, що в Росії в принципі держава екстенсивна, що вона не може існувати без захоплення, без розширення? Як ракова пухлина, яка росте за рахунок метастаз?

- А це і є ракова пухлина. За рахунок чого вони ростуть і процвітають — це загарбницька ідеологія кріпосна, але так Росія була завжди, споконвіку. І тому вона така величезна. Коли країна таких масштабів, звичайно, вона загарбницька, вона агресивна. Також, як і США — ми захоплюємо не територіями, ми захоплюємо економічно. Те ж саме Китай сьогодні, країна, яка захоплює не військовим способом, а розмноженням і впровадженням свого клану туди, де можливо, і економічно в той же час. Щоб цю пухлину прибрати, нам потрібна хіміотерапія, а ми її приймати не хочемо, нас нудить, нам погано від цього, ми хочемо їсти цукор, солодке. І ваші журналісти, і наші журналісти, у яких немає так званої журналістської етики, вони годують народ цукром. А ті, які намагаються внести хіміотерапію, вони нас не люблять, вони вказують на цю хворобу, що вона в нас всередині, вона нас вбиває.

- А що в глобальному сенсі могло б бути хіміотерапією?

- Це консерватизм, капіталізм. Люди хочуть чути про соціалізм, про рівність, доброту, соціальні права, справедливість соціальну. Це цукор, який годує рак. І вже є приклади. Подивіться — Куба, Радянський Союз, В'єтнам, Китай. Мільйонами вбиває цей рак. 100 мільйонів Сталін убив. Тому ліві сили заради рівності, свободи, справедливості, вони тебе готові вбити, і вони тебе вб'ють. Все починається "хліб людям, земля селянам". Але не мені тут в Україні розповідати, що це закінчується ГУЛАГом і голодоморами, холокостом. Гітлер теж соціаліст був. Він говорив хороші речі — спорт, сім'я, безкоштовна медицина, безкоштовна освіта.

- Для певної категорії людей...

- Те ж саме було у комуністів, це — люди, а це — не люди.

- Ми буквально вчора приїхали з фронту і помітили таку закономірність. Як тільки Росія робить якісь зовнішньополітичні кроки — у нас стає гаряче на фронті. Зараз почалися і тривають серйозні обстріли. Чи може це збігатися якимось чином з початком навчань? Чи може Росія використати окуповані території як продовження цих навчань, щоб натренувати своїх бійців по практичних цілях, по живих людях?

- У мене немає сумнівів в цьому, у мене немає сумнівів, що ця кривава рана буде постійно. Це не тільки в Україні він перевіряє. Це як Путін перевіряв в Грузії, як перевіряв весь світ — як світ відреагує. Гітлер робив те ж саме, Сталін робив те ж саме — як відреагують, якщо ми візьмемо Балтію. як відреагують, якщо ми візьмемо Фінляндію, на Польщу. Знову ж таки, це має вплив на увесь інший світ. Звичайно ж, сьогодні на Донбасі — це постійна перевірка. Перевірка наших силах — наскільки вона жорстка і наскільки вона готова реагувати. Перевірка нашої влади — при Трампу було досить-таки тихо. Від січня у вас активізувалися бойові дії. Він (Байден — ред.) йому телефонує, він з ним радиться, він його на саміт запрошує, він його запрошує у "Велику сімку", "вісімку", говорить, що треба домовлятися — треба з Талібаном домовлятися, треба з Путіним домовлятися — хоча обіцяв, що буде жорстко з усіма з ними. Зараз він (Путін — ред.) ще один саміт хоче з президентом Байденом. Він уже рукостискальний, з ним уже всі хочуть мати справу. На жаль, використовують Україну для цього і ті, й інші. Перевіряючи на ній і промацуючи своїх опонентів і своїх партнерів навіть, можна сказати. Тому що вони всі заодно, вони всі — ліві. І Путін лівий, і Байден лівий, і Макрон лівий, і Трюдо — це всі ці глобалісти ліві з Давосу, які вирішили, що до цього треба йти. Кожен йде своїм способом — тут я не говорю про змову. Змови тут ніякої немає, просто у кожного, коли він йде, світ починає хилитися вліво і кожен йде своїм шляхом. Але вони всі йдуть до однієї мети — створити один великий Китай, де вони будуть зверху, всі решта знизу. Закриють нам роти, будемо тільки дивитися в "Фейсбук", "Ютуб", ходити в мегамаркети, середній і малий бізнес буде знищений, частково або в основному використовувати для цього Covid. Будуть мережі ресторанів, магазинів — Китай такої вони хочуть створити. Дійшло до такого абсурду, що скорботна мати одного з морських піхотинців, який недавно загинув в Кабулі, в "Фейсбуці" сказала, що кров її сина на руках Байдена — її заблокував "Фейсбук", а її "Інстаграм" взагалі закрили. Навіть скорботної матері не дають щось сказати. Ми повинні весь час приміряти на себе самоцензуру. Ось, кажуть, повертається Росія в Радянський Союз — немає, повертається в щось гірше. Тому що (в Радянському Союзі — ред.) Були такі як Райкін, Жванецький та інші. Вони знали, як обходити цензуру. Вони говорили одне, а все розуміли зовсім інше. А зараз ми повинні самі собі цензуру влаштовувати — що в Росії, що в Америці, що всюди. Пишіть і говоріть, що завгодно — але, якщо нам не сподобається — ви заблоковані.

- Але дехто каже, що це працює навіть простіше. Деякі вчені кажуть, що якщо людина бачить величезну кількість джерел інформації, то він вибирає не ті, які говорять правду, а ті, які йому зручно слухати. Тому не треба нічого блокувати, людську свідомість все зайве саме заблокує.

Особливо, якщо повторюється ... Геббельс говорив, якщо ти повториш що-небудь сто тисяч разів, то це стає правдою. І, звичайно ж, ми хочемо слухати і читати те, що ми хочемо слухати і читати. Ми хочемо цукор, а цукор живить ракові клітини — ми самі себе вбиваємо. Я теж вчора повернувся з фронту. Це був Європейський Економічний Форум в Польщі. Тисячі і тисячі людей. Ніхто в масці не ходить, крім офіціантів і обслуговуючого персоналу. Там точаться суперечки, там люди лаються, але в основному всі розуміють, що економічно ми рухаємося в соціалізм. Хочу нагадати, що більшовицький переворот зробили не солдати і матроси, це зробили інтелігенти. Сьогодні американські, припустимо, професора, почали розуміти, що сьогодні вони не можуть темношкірому студентові поставити двійку, бо його звинуватять в расизмі і він втратить свою роботу. Тому тепер він не може їх повчати, принижувати, не дай Бог, або поставити їм не ту оцінку, яку вони хочуть, тому що його звинуватять у сексизмі, в харрасмента, в расизмі, в антисемітизмі, в чому завгодно, тому тепер в університеті у нас все відмінники. А професор повинен мовчати. Самі виростили це. Точно так же, як і більшовики виростили їх, а потім убили.

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Ми з вами познайомилися на передачу, де я був різкий. Там були люди, де вони говорили про те місце (Афганістані — ред.), Де вони ніколи не були. Вони це десь прочитали, або їм це хтось десь розповів. І єдиний до кого я перейнявся — це до вас, тому що ви там були.

Ви там були і сказали так, як є, але вони вас слухали так само, як і мене — взагалі не слухали, бо ви були обережні і дипломатичні. Звичайно, не будуть запрошувати таку людину як я, тому що це хіміотерапії. Точно так же, як Трамп, від нього недобре, від нього смак у роті, він противний, не подобається він людям, він що сказав, те й зробив. Він ляснув Путіну по плечу, сказав: "Хороший хлопець!" і закрив "Північний потік-2" і все консульства російські, а все тільки бачать, що він поплескав його по плечу і сказав "хороший хлопець". А ось Байден сказав, що Путін — вбивця. Всі плескають, всі задоволені, і ось Байден відкрив "Північний потік-2". І тут же сказав, що вступає в той договір, з якого вийшов Трамп по ракетам ближньої та середньої дальності. Тобто, заощадив Путіну мільярди доларів. В одному реченні сказав, але все тільки чують, що він сказав: "Путін-вбивця". І відразу ж подзвонив йому і запросив його на саміт. Люди люблять вухами, мабуть, а не дивляться у справах. Поки це у вас буде відбуватися, поки ваші журналісти, у яких немає етики, поки вони так себе ведуть, то звичайно нічого не вийде.

tsn.ua

- Повернемося до навчань "Захід-2021", Ви говорили, що існують певні алгоритми, за якими американські збройні сили діють в разі якоїсь активізації дій російських збройних сил, армії Китаю і так далі. Зараз Росія відправила досить загрозливу авіаційне угрупування в Білорусь. Знову посунула війська до наших кордонів. Ми побоюємося, що частина російських військ залишиться на території Білорусі. Як в цій конкретній ситуації діють американські збройні сили?

- Я зараз не на службі, я зараз не обізнаний, що відбувається у нас, але я впевнений, що наші війська повинні активізуватися в Німеччині, в Польщі, там, де у нас є бази, в Італії, там, де це називається "Європейський театр бойових дій ". Центральне командування повинно було вести дуже близьке спостереження, наші кораблі, підводні човни повинні були брати участь в цьому. Космічні війська повинні стежити і вивчати, які нові технології у Росії, у Білорусі, як вони зараз один з одним кооперуються і діють, є у них синхронізація чи ні. Я людина військова і я не вірю у випадковості, в те, що сьогодні ми це робимо. Я сподіваюся, НАТО це робить, тому що є країни, які близько. Польща, напевно за цим стежить. Хоча головного командира немає, Америки, цього центрального стрижня немає, він відсутній, його тільки що втратили в Афганістані. А у нас в країні зараз Афганістан. У нас в країні всі зайняті тим, що ж сталося в Афганістані, як таке могло бути, хто відповість за це все, за мільярди нашої техніки, яка залишилася терористам. Люди, які там кинуті. Наші волонтери, "Pineapple Express", колишні спецназівці, які продовжують там орудувати, продовжують виводити своїх бойових товаришів і цивільне населення, вони намагаються їх врятувати, так як це було в Бенгазі. Ніхто за це не платить, вони самі організували. Ось це справжні американці. Сьогодні ми бачимо не ту Америку в особі нашої адміністрації. Раніше всі журналісти наші і ваші, в тому числі, говорили "всі біди від Трампа", а зараз говорять не Байден, а Америка. Америка нас підвела. Америка нас продала. У нас до цих пір є інша Америка. Америка як в "Спасіння рядового Райана". Це справжні американці. Чи не Обамівський-бушівські клани, які влаштували цю ротацію — тато-президент, син-президент, чоловік-президент, дружина-президент. Не знати звідки звалився цей чортів Трамп їм на голову і тепер треба знищити весь світ, включаючи Америку, аби його позбутися. Тому він перервав це і у нас вийшов такий хаос в Афганістані. Чи використовує Путін це? Звичайно, використовує. І з цими навчаннями він використовує, тому що головна собака, яка охороняє овець від вовків, поранена і лежить, стікаючи кров'ю. Тому вовки оточують і починають кружляти навколо цього стада овець.

- ... під назвою НАТО і союзники Америки?

- Звичайно ж, Путін, будучи ким він є, він це використовує. Він не буде воювати "в лобову". Ну, я не думаю, що він піде "в лобову" і буде когось брати. Він спробував в Грузії, зрозумів, що це не працює. У нього інші технології завоювання і розколу світу. Трамп теж розумів, що війни "в лобову» не буде, тільки економічно вмів воювати. Чому він на Афганістан звернув увагу — 300 мільйонів доларів в день, а толку нуль — народ як був жебрак, так і залишився, а ці живуть в палацах, там все з золота.

- Афганістан був головним союзником США поза НАТО. Ми зараз обговорюємо в Україні, який сьогодні варіант міжнародного парасольки безпеки був би для нас зручний. Зрозуміло, що найближчим часом ми не будемо членами НАТО, тому ми говоримо про те, що необхідно переконувати американських партнерів у тому, щоб Америка нам надала статус MNNA. Цей статус, на ваш погляд, допоможе нам захиститися від Росії?

- Захиститися від Росії вам допоможе Україні, справжні патріоти, які хочуть зберегти Україну, які люблять цю землю по-справжньому, з різних причин і кожен по-своєму. Я часто кажу, припустимо, що б не говорили про Коломойського, я думаю, що якби він не організувався так швидко, не сколотив б бойові загони, росіяни б взяли Дніпро, вони б там були, це було в їх планах. Він поламав ці плани. Багато хто говорить, він рятував свій бізнес. Неважливо. Ми все для чогось щось робимо. Врятувати свою сім'ю, бізнес — але при цьому робимо правильні речі і рятуємо інших. Ось Шиндлер, наприклад, теж спочатку не збирався рятувати євреїв. Бізнес у нього ріс. Просто він придумав таку схему. Він був у нацистській партії, він був бізнесменом.

- Наскільки я пам'ятаю, на початку фільму "Список Шиндлера" його і показали таким, мабуть, цинічним бізнесменом ...

- Але, врешті-решт, він зробив добру справу, зробив.

Я думаю, що в Україні були ж і інші олігархи, але вони чомусь цього не зробили. Я думаю, що в Україні багато таких людей, які від любові до своєї батьківщини, від ненависті до Росії, з різних причин, але будуть відстоювати цю країну, неважливо, що тут буде і як тут буде. Честь і хвала цим людям з різних причин. Цей статус (основного союзника США поза НАТО — ред.) Звичайно ж допоможе. При одній адміністрації він допоможе менше, при іншій — більше. І як ваш президент Зеленський сказав, це — папір. Ось в Афганістані він нічого не дав, тільки нашкодив афганському народу цей статус. Якщо ми його отримаємо, ми повинні його використовувати розумно. Повинна Україна робити спроби вступати в НАТО? Звісно. Це, можливо, і не дасть військовий статус, але дасть статус політичний, дипломатичний. Можна відштовхуватися і працювати. Ніколи не кажіть ніколи. Прийде інша влада, Європа в чомусь зміниться, з "Талібаном" будемо розбиратися довго. Це буде кровоточива рана, і ми будемо все об'єднуватися, як і проти Гітлера, щоб від них знову позбутися. Це буде коштувати і життя, і грошей, і всього іншого. Зараз все терористи активізуються, тому що вони переможці. Путін буде все це використовувати, все це буде політизоване. Перед Україною зараз будуть важкі часи. Але я думаю, що ви вистоїте, і будете продовжувати йти до мети. Я згоден з вашим президентом — до неї потрібно йти з розумом. Дадуть грошей, але щось зажадають назад. За ці гроші вам доведеться розплатитися. Або повернути з відсотками, або розплачуватися життями ваших молодих хлопців. Але якось за це розплачуватися треба буде. Це як в "Республіці Шкид" (радянський фільм про безпритульних — ред.), "Який ти худенький, на тобі пайку хліба, поїж, за обідом дві пайки віддаси". Ніхто нічого нового не придумав, це так працює. В Афганістані ми витрачали по 300 мільйонів доларів в день. Можете уявити, якби Україні давали таку допомогу?

Україна не повинна боятися бути для когось токсичною – Гаррі Табах

- Боюся мріяти, де була б зараз наша армія з такими грошима, і який би рівень був у неї.

- Ви б були в такій же ситуації, що і Афганістан. Тому що у вас би був президент-американець. Ніхто не розповідає з журналістів, хто такий Ашраф Гані. Він такий же афганець, як я росіянин. Він в 12 років приїхав в Америку. Він закінчив Колумбійський університет, викладав в Університеті Джонса Хопкінса, працював у Світовому банку, і Обама з Байденом його зробили президентом. Сьогодні ми не ділимося на країни, сьогодні ми ділимося на те, про що говорив Карл Маркс — на пролетаріат і буржуазію. Всесвітній пролетаріат повинен перемогти всесвітню буржуазію. Сьогодні "всесвітні давосовци" повинні перемогти капіталізм. Сьогодні капіталізм проти оцього лівого соціалізму. На це зараз світ поділився. Три бджоли ніколи не доведуть мільйонам мух, що мед краще лайна, але ми повинні це спробувати зробити. Ми повинні чинити опір цьому. І ми бачимо, що сьогодні так світ поділився — будь то в Росії, в Україні або в США — десь більше, десь менше, сьогодні різний поділ сил. Про це говорили на Європейському форумі.

Звичайно ж, Україна виявляється по середині. Треба аналітично аналізувати, навіщо це потрібно, чому так відбувається, чому ми вийшли з Афганістану, чому ми кинули своїх союзників. Кому потрібно це розвалювати і розвалювати світ і Америку, навіщо знищувати головного поліцейського в світі, навіщо знищувати армію в нашій країні. Навіщо ми привезли стільки неперевірених біженців. Навіщо ми відкрили південні кордони і пускаємо кого завгодно. Цих дармоїдів, яким всі повинні дати безкоштовно, їм наобіцяли. Навіщо запустили всіх їх в Європу. А афганців, які служили, стікали кров'ю разом з нами, афганців, у яких були, як ми називаємо, яскраво виражені американські цінності, свобода, незалежність, повага до прав людини, чомусь цих ми кинули, а тих взяли. Ось задати питання, чому українець не може отримати візу до Сполучених Штатів Америки, а південний кордон у нас відкрита — заходь, хто хочеш. Тому що коли ви приїдете в Америку (ми можемо взяти українця, в'єтнамця, будь-яку людину), ви сядете за вантажівку, потім купите його, ви купите газонокосарку, потім цю ділянку, який косили, почнете, не дай Бог, платити податки. Ви — потенційні капіталісти, ви захочете, щоб ваші діти вчилися в хорошій школі, щоб там не було криміналу.

- Кожна нормальна людина хоче, щоб в школі давали знання, і була відсутня корупція.

- Якщо ви від цього поїхали, значить, ви трампісти. Ви — вороги соціальної рівності, соціальної справедливості, тому вам візи ніяк не можна давати і впускати в нашу країну. Мета інша. Мета — створити один великий Китай.

Це не спрацює, звичайно, тому що це неможливо. Але це їх мета. Поки вони будуть до цього йти, ми будемо страждати. Не дай Бог, як в Радянському Союзі, як в Китаї, як у В'єтнамі — мільйони людей загинуть.

- Давайте перефокусіруемся від глобальних змін до змін локальним. На ваш погляд, Росія коли-небудь залишить Україну в спокої? І коли, за яких умов, це може статися?

- Я ніколи не вмів передбачати майбутнє. Араби коли-небудь залишать Ізраїль в спокої? Росія коли-небудь кого-небудь залишала в спокої? Я колись запитав у поляків: "Чому ви так не любите росіян?". Я служив в Польщі чотири роки, і я дуже перейнявся до поляків, як до воїнів. Їх іноді треба було зупиняти, як ізраїльтян, як багатьох тих, кого історія обділила військової доблестю: вони билися сміливо і браво, а історія зробила їх "дурників". "Дурні-поляки" сіли на коней, вбралися в парадні мундири і на танки на німецькі пішли. Чому вони це зробили? Тому що вони закликали весь світ побачити: "Ви ж нам говорили не мобілізуватися, дивіться, що вийшло". Точно також як діти в єврейському гетто у Варшаві повстали. Вони що думали — вони переможуть Вермахт? Але вони протрималися там місяць, вони всі загинули, бо вони закликали весь світ: "Подивіться, що твориться?". Як ваші воїни в Донецькому аеропорту. Що, цей аеропорт грав якусь роль стратегічну? Він не потрібен був, по-моєму, у них були накази відступити і залишити аеропорт, але вони там залишилися. І залишилися, вкопали, зарили і зубами трималися.

- Щоб потрапити в Донецький аеропорт, потрібно було конкурувати, показати свою військову доблесть, не всіх туди відправляли. Люди йшли фактично на смерть, а для них це була честь.

- Вони йшли туди, щоб весь світ звернув увагу, що не ігнорував це. І ось я поляків питав: "Що сталося, чому ви так не любите росіян? Радянські, росіяни залишили вам вашу церкву, колгоспи не створили, ваш прапор залишився, мова, а ви їх так ненавидите, а з німцями ви так прям в обнімку". Вони відповіли, що з німцями таке у нас було 5 років, а з Росією 500 років. Коли чуємо російську мову або чуємо, що щось в Росії, у нас вже на генетичному рівні спрацьовує, що щось станеться погане. Я думаю, що Росія ніколи не зміниться і ніколи не залишить вас у спокої. Як араби ніколи не залишать Ізраїль в спокої. Чужорідне тіло серед арабського середньовічного світу — неважливо, що у них там "мерседеси" і високі будинки, менталітет середньовічний, жінки без чоловіків з дому не можуть вийти, за крадіжку руки відрубують.

Тут ось цей сучасний світ, куди, до речі, ці араби біжать. Ізраїль теж, по-моєму, прийняв 5 тисяч біженців з Афганістану. Це чужорідне тіло. Україна — чужорідне тіло для Росії. Чому я і приводив цей приклад з візами — ви заважаєте Давосу, ви заважаєте глобалізації. Вас не люблять, ви як ізраїльтяни, ви б'єтеся, ви — скандальні. Ви тільки що, відразу на Майдан, ви не вписується в бачення майбутнього, глобалістського світу, в глобалізм. Ви будете весь час чимось незадоволені, весь час будете в якомусь дискомфорті, це не годиться, ні Росії, ні іншим глобалізму, тому вам візи не дають. Трамп, хоча ви були проти нього, вважав, що ви — капіталістичний світ, треба їм допомогти. І Росія, звичайно ж, весь час буде намагатися вас загасити. Тому що ви заважаєте. І Грузія заважає, хоча сьогодні Грузія нібито здалася, здулася. Але вони, Росія, не хочуть, щоб у них під боком був приклад процвітання, як араби не хочуть, дивляться на Ізраїль і запитують: "Чому вони так добре живуть, а ми так живемо, гірше? Ми що дурніші євреїв чи що? Ми навпаки краще їх ". Точно також не хочуть і росіяни. Ви їм заважаєте. Як скалка в дупі. Росія вас не залишить, поки вона вас не підімне під себе. Путін, він же у нас історію добре знає, він розуміє, що вас так ніколи і не підім'яли. З давніх-давен, з часів Богдана Хмельницького так і не вийшло. Постійно ви вислизали.

- Значить потрібно знищити?

- Значить, потрібно знищити. Ви не одні такі. Чеченці такі. Євреї такі. Є такі народи геноцидні, які пройшли голодомор, голокост, виселення. Вони розуміють, що владі не можна довіряти. Чому у вас ніхто нічого не робить? Ви не довіряєте владі, тому поливаєте маслом навколо яблуні: "Нехай кулемет там буде про всяк випадок". У світову картину це не входить. Ви непокірні, а непокірних не люблять. І непокірним візи не дають там, де треба когось підкорити.

- Ну, все-таки, безвіз з Європою у нас є.

- З Європою так. А ось посла від Америки у вас немає. І не тільки посла, а навіть повіреного (представника Держдепу США з питань України — ред.) Немає. Як Курта Волкера, який був від президента Трампа. До речі, він не республіканець, але він — друг України. Він був великий друг України. Його Трамп послав сюди, тому що послу не довіряв. Зараз у вас ні його, ні посла. Чому? Питання ...

- Ми його собі постійно задаємо ...

- Тому що ви не вписується в плани нинішньої адміністрації. Тому вам ніякої військової допомоги за великим рахунком, ніякої політичної допомоги, ніякої економічної, а навпаки одні ці подарунки йдуть Путіну від нинішньої адміністрації. Треба собі поставити запитання: "Чому?".

- Я дуже сподіваюся, що ситуація зміниться ...

- Але ситуація завжди змінюється. Ми старіємо. Я ось недавно подивився на себе в дзеркало і зрозумів — ситуація змінилася. Хріновий з мене спецназівець. Ситуація, звичайно, змінюється, просто в який бік вона буде змінюватися? В гіршу чи кращу? Поставлять нас на коліна або ми все-таки прорвемося? І будемо тримати лад, і будемо разом. Чи не українці з американцями, або поляками, або угорцями. А ми — правильні люди, на правильній стороні історії, проти тих, які знову хочуть нас через цю м'ясорубку пропустити, як пропустили наших дідів і наших батьків. Повинні чинити опір. А що робити? Інший вихід у нас — це встати на коліна, стояти і бути рабами і кріпаками. Тому я і люблю Україну, бо багато, напевно, у вас козацької крові. Краще йти на кулю, ніж сидіти її і чекати. Ми — непопулярні, ми та хіміотерапії, від якої нудить і від якої твоє тіло ломить, і ти хочеш від цього позбутися.

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