Росія обстріляла Харків раніше невідомими ракетами: що про них відомо та які наслідки (фото, відео)

Експерти з’ясовують тип ракет, якими росіяни обстріляли Харків зранку 2 січня. На місцях влучань виявили уламки, не схожі на жодну з ракет, які були раніше на озброєнні у Росії. Запевняють лише, що це балістика, адже руйнування вкрай масштабні. Втім виявлено маркування, яких раніше не бачили.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Росія може виготовляти простіші ракети або ж це від Північної Кореї

Експерти вилучили у Харкові уламки невідомих ракет, які використала Росія. Їхнє маркування не характерні для "Іскандерів" чи С-300.

Зазвичай усі маркування у росіян рівненькі, як-от на С-300, а на нових ракетах є спиляні дані, нібито окупанти мають що приховувати.

Уламки російської ракети

Прокурори вже напам’ять знають характеристики ракет, якими росіяни б’ють по Харкову. На цвинтарі снарядів понад тисяча зразків. Але такого тут ще не було.

"Ця ракета трохи більша за діаметром. Вона відрізняється соплами, кермом, направляючими. Також внутрішні елементи - такі як обмотка дротів в цій ракеті. Дроти не захищені від РЕБ. Немає кронування, а в "Іскандері" це кронування є", - каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Дмитро Чубенко.

Проаналізували усе це і мають дві версії появи такої ракети на озброєнні РФ. Перша це - зміна технологій виробництва задля масового виготовлення.

"Тобто вони роблять простіші ракети з деякими відхиленнями, але щоб зробити їх більше. Другою версією є те, що можливо це КНДР зробила оскільки у КНДР є дуже схожа за хвостовою частиною ракета. Вона дуже схожа і за соплами. І до того ж КНДР виготовила цю ракету за прототипом саме "Іскандеру", - каже речник обласної прокуратури.

Уламки ракети РФ

Місцеві кажуть, що таких вибухів ще не чули

Аби точно встановити що це за ракета - потрібен час та дослідження фахівців. А поки містяни, які пережили цю атаку продовжують збирати такі уламки у своїх квартирах.

Від удару цієї ракети постраждав житловий будинок. В одному з під’їздів навіть місцеві змагаються: хто зможе витягнути уламок ракети, який намертво застряг у дверях. Люди з цього будинку пережили вже не одну ракетну атаку, але кажуть - такої потужної ще не було.

Уламки російської ракети

Здоровенні шматки ракети знайшов у своїй квартирі харків’янин Сергій. Того ранку чоловіка врятувала ранкова пробіжка. В момент обстрілу вдома був лише кіт, у якого на спині знайшли уламок скла. Після обстрілу наляканий він заховався і до вечора не виходив.

Осколки ракети РФ

Жителі постраждалого будинку і досі продовжують прибирати у помешканнях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удари по Харкову! Росіяни вдарили ракетою, якої слідчі раніше не бачили

Нагадаємо, у вівторок, 2 січня у Харкові пролунали гучні вибухи. Ворог завдав ударів по місту, внаслідок чого є руйнування та постраждалі. Сьогодні стало відомо про смерть чоловіка через обстріли.

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