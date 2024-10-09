Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою: які наслідки та куди "прилетіло"

На Одещині ворог напередодні ракетою атакував припортову інфраструктуру. А "Шахеди" вразили житлову забудову. Уламки збитого дрона залетіли на балкон квартири багато-поверхівки в Чорноморську. Запалав фасад від четвертого до шостого поверху.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Напередодні Одеса здригнулася від потужних вибухів. Ворог вдарив "Іскандером" по портовій інфраструктурі. В цей момент на завантаженні зерном стояло судно "Optima" під прапором Палау. Внаслідок вибуху на облавку загинув один моряк-українець, ще четверо іноземців, членів екіпажу, дістали поранення.

А вночі окупанти запустили дрони по Чорноморську. Уламки влучили у багатоповерхівку. Квартира пані Анжели на пʼятому поверсі. Саме туди влетіла частина підбитого "Шахеда". Розлилося паливо і від розігрітого двигуна запалав спочатку балкон, а потім дві сусідні квартири. Люди в цей момент спали, однак відчувши їдучий дим почали шукати вихід.

Наслідки російського обстрілу

"Тільки заснули міцним сном. Ми самі в шоці. І радіємо, що усе так минуло, тут уже все палало ми уже чули що крики, треба було спасатися і сусіди повибігали у тамбур", - каже Анжела Коберник.

Вже на вулиці вона побачила як палає фасад багатоповерхівки. І родина жінки, і сусіди встигли вискочити надвір.

"Якось так рухалися до виходу усі. Не знаю, наче Бог вів. Балкон повністю вигорів, пожежники приїзджали навіть там залишився двигун від шахеда сказали заберіть потім", - каже Анжела Коберник.

Щойно рятувальники загасили полум’я, на місце прибули правоохоронці та комунальники. Перші фіксували наслідки військового злочину, другі вивчали пошкоджене житло, і вирішували кого і куди розселяти.

Квартира, куди прилетіли уламки дрона

"Є дві мабудь даже три квартири пошкоджені сильно в інших можна жити. Ми робимо так, якщо нема де жити, то ми даємо людям матеріальну допомогу для оренди житла на три місяці спочатку. У нас така практика, щоб не шукати десь там не підсиляти, люди самі шукають а виконком платить за це кошти", - каже мер Чорноморська Василь Гуляєв.

Після обстеження усіх квартир комунальники почнуть закривати пошкоджені балкони і фасад плівкою та фанерними листами, аби до ремонту пошкоджене житло не заливали дощі.

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