Росія обстріляла промислове підприємство на Київщині: куди "прилетіло" та які наслідки (фото, відео)

На Київщині через російську атаку спалахнуло промислове підприємство. Минулося без потерпілих. Займання на підприємстві - вже вдалося локалізувати, але вогонь палає досі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

"Від самого ранку рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на одному з промислових підприємств на Київщині, яку спричинила нічна комбінована атака росіян. Горить велика площа, вогонь надпотужний. Я знаходжусь приблизно в 500 метрах від епіцентру гасіння, але відчуваю на собі жар від вогню", - зауважує Іван Воробйов.

Обстріл Київщини

На місці працює понад сотня рятувальників зі столиці та області. Задіяно понад 20 одиниць техніки. Використали навіть два пожежні потяги та спеціального робота. Машини змінюють одна одну щохвилини - дуже швидко закінчується вода. Її сюди також підвозять у цистернах. Гасіння ускладнюють спекотна погода та сильний вітер, що роздмухує полумʼя.

Пан Віталій живе неподалік від промислового обʼєкта. Розповідає, прокинувся від звуків "Шахедів", що летіли над його будинком. За хвилину почув перші вибухи і побачив полумʼя. Каже, безпілотників було кілька. Нарахував шість вибухів.

Загиблих та постраждалих в результаті пожежі немає. А масштаби збитків - ще встановлюють.

Наслідки обстрілу Київщини

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Нагадаємо, протягом ночі 7 червня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. В регіоні працювали сили ППО.

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