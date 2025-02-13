Росія отримала мапу цифрових висот: експерт попередив про ракетну небезпеку для багатоповерхівок

Росія, ймовірно, отримала “карту цифрових висот” і використала її під час останньої атаки по українським газовим та енергетичним об’єктам. Це дало можливість ракетам йти нижче рівня багатоповерхівок – практично в приниженні, ховаючись за висотками нижче променя локатора.

У чому небезпека, коли ворог може вдарити знову та які бажані цілі для РФ – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Ракетний удар по Полтавщині 11 лютого

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російська армія запустила по території України безпілотники та крилаті ракети. Основною ціллю стала газова та енергетична інфраструктура, переважно на Полтавщині.

За словами Романа Світана, це була давно запланована російська атака, яка чекала на похолодання в Україні. На його думку, вона ніяк не пов’язана з політичними заявами президента США Дональда Трампа або його команди, як кажуть деякі експерти.

“Вони спланували такі атаки ще давно. Чому зараз? -10 градусів на вулиці. Вони чекали серйозних морозів, щоб, ударивши по нашому газовидобутку, вивести з ладу теплоносії. Тобто розморозити деякі об'єкти, газогенерацію, зокрема електрогенерацію на газогенераторах. Це терористична геноцидна російська атака”, – каже військовий експерт.

Він зазначив, що це були розвідані удари модернізованими ракетами. Частину ракет вдалося збити – але частина пройшла. У результаті деякі райони Полтавської області ненадовго залишились без електроенергії.

“Морозна погода, -10° кілька днів стоїть і все – пішла атака. Тобто з погляду логіки, це правильна, вчасно виконана атака. Якби вчора був плюс, її не було б. А за два тижні був би мінус – тоді б вона пішла. Тобто це прив'язка безпосередньо до завдання серйозної поразки під час морозів”, – розповів Роман Світан.

Росія накопичила понад тисячу ракет

Російська армія на сьогодні має таку кількість ракет, що може планувати атаки без огляду на витрати, каже військовий експерт. за його словами, ворог накопичив понад тисячу ракет, які можуть виконувати бойові завдання.

“Не б'ють, бо чекають нагоди – це по перше. Ось морозів. І вони чекають на проходження деяких потоків – якщо треба знищити якийсь склад із паливом або з боєприпасами. Масовані атаки по військовим об’єктам росіяни навряд чи зараз здійснюватимуть – у них цілей немає. А ось масовану атаку по енергосистемі, по газосистемі під час морозів вони зараз можуть зробити хоч сьогодні, хоч наступного дня”, – каже Роман Світан.

Ворог отримав карту цифрових висот

Військовий експерт вважає, що атакою по Полтавщині 11 лютого російська армія могла розпочати серію атак по енергетиці, поки в Україні тримаються морози. Водночас, за словами Романа Світана, ця атака була не звичайною.

“Вони спробували, подивилися, їм сподобалося. Підняли Ту-95, а запустили “Калібри”. Причому “Калібри” низьковисотні так звані. Швидше за все, звідкись отримали карту цифрових висот – карту місцевості у цифрі за висотами. Це дає можливість ракеті йти нижче рівня висоток, тобто практично в приниженні, ховаючись за багатоповерхівками нижче променя локатора, нижче радіогоризонту. Деякі ракети у нас йдуть такою ж траєкторією, якщо є ця карта висот – Storm Shadow, Storm Shadow, TAURUS. Її нам іноді передають американці. Росіяни, найімовірніше, звідкись отримали або самі зняли. Карту висот можуть промалювати супутники – це довго, але можливо. Супутники ходять по орбіті, змальовують і далі ця карта передається, заливається в мізки ракети, тоді ракета йде на гранично малих висотах”, – пояснив Роман Світан.

За його словами, саме через те, що ворог використав такий механізм, частину ракет не вдалося збити українській протиповітряній обороні.

“Ми їх просто не бачили. Водночас їх може добре побачити льотчик літака типу F-16 з локатором, який добре бачить на тлі землі. У F-16 такі локатори з гарною стійкістю до перешкод”, – каже військовий експерт.

Він додає, що у ворога є можливість завдати Україні набагато більшої шкоди, поки стоїть морозна погода. Тому, ймовірно, варто готуватися до нових російських атак.

“Шкоди аж до розморожування труб. Якщо вирубати газогенерацію, постачання газу, то стануть теплоносії. Вони промерзнуть і розморозять труби. Їх розриває просто льодом усередині, якщо не встигнуть злити. Тому росіяни зараз вишукуватимуть саме морозні дні, вони вже встановилися. Нині земля промерзла до рівня проходження труб із теплоносіями. І ось вони зараз намагатимуться, можуть повторювати ці атаки в різному амплуа – балістичними, крилатими ракетами працювати в залежності від цілевказівки”, – каже Роман Світан.

Україна може відповісти дзеркальною атакою

На думку військового експерта, Україні зараз важливо провести таку саму дзеркальну атаку по російським об’єктам. Водночас це не повинна бути геноцидна атака – не удар по генерації, щоб постраждали цивільні.

“У росіян досі незайманими залишаються серйозні газоперекачувальні потужності. Треба бити там, де ці труби заходять або на дно Чорного моря – “Турецький потік” у районі Анапи. Тобто до Анапи газ прокачується, а ось як тільки з Анапи він починає опускатися на дно Чорного моря, там стоїть нафтоперекачувальна станція – її треба знищити. Газ сам по собі під тиском, він вибухне у зворотний бік, спалить там усю цю станцію. Потрібно знищити газову трубу в Суджі – ми там знаходимося на ній. Незрозуміло, чого досі не знищили. Якщо її рвонути в районі Суджі, то на цивільне населення це ніяк не вплине. Але ніколи вже ніхто в голову не братиме те, що можна платити росіянам за газ. Тобто російська економіка не отримуватиме валюту”, – каже Роман Світан.

Також, за його словами, потрібно знищити нафтопровід "Дружба", розташований за 40 км від нас – в Унечі Брянської області Росії.

“Це теж ніяк не позначиться на цивільному населенні і відмінусує потік нафтодоларів у російську скарбницю. Плюс новоросійський термінал, усть-лузький термінал. Тобто треба бити саме по вихідних терміналах. Це буде робота проти об'єктів, які дають можливість російській економіці бути на плаву. Тому що швидше ми це зробимо, то краще”, – каже Роман Світан.

Нагадаємо, експерт назвав рік, коли закінчиться війна в Україні та шокував, що може статися після настання миру.

Читайте також: