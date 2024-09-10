Росія отримала нові ракети від Ірану: які регіони України можуть бути ціллю ударів

Іран передав Росії балістичні ракети. Про це повідомляють іноземні видання та аналітики Інституту ведення війни. Передача Москві балістичних ракет дасть їй ще один потужний військовий інструмент у війні проти України — пишуть там. Ба більше, ці ракети будуть спрямовані на енергетичні об’єкти та міста України. Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану. Своєю чергою українська влада закликає світ до більш рішучих дій. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Іран передав Росії балістичні ракети

Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет Fath-360, які Кремль, ймовірно, використає для ударів по українській інфраструктурі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що російський корабель доставив ракети до порту в Каспійському морі 4 вересня.

"Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності, а за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, будуть використовувати ракети, поставлені Іраном, для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені та зими", – йдеться у звіті ISW.

Ба більше, The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед посадовців у США та ЄС також поінформував, що Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що це "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматись від передачі РФ будь-яких видів озброєння та військової техніки. В МЗС наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці РФ та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті", – йдеться у заяві МЗС України.

Українські дипломати також застерегли Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет Росії, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Розірвання дипломатичних відносин

В офіційній заяві постійної місії Ірану при ООН, яка була надана Bloomberg, зазначається, що позиція країни щодо "конфлікту в Україні залишається незмінною", і Тегеран не надає військової допомоги сторонам, які беруть участь у війні. Представники Ірану наголосили, що "вважають надання військової допомоги сторонам конфлікту негуманним", оскільки це лише збільшує кількість жертв і віддаляє можливість мирних переговорів.

Водночас заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів в ефірі телеканалу "КИЇВ24", що в разі підтвердження факту передавання ракет росіянам, Україна розірве дипломатичні відносини з Іраном та накладе санкції. За його словами, наразі це не доведено.

"Я далеко не впевнений, що Іран передав Росії балістичні ракети. Заява іранського парламентаря максимально дивна. І максимально не типова для іранських політиків", – зазначив Данилов.

На думку експерта, заява про постачання ракет в обмін на продовольство, яку днями зробив іранський парламентар, член Комітету нацбезпеки Ахмад Бакшаїш Ардестані, могла бути частиною "гри проти президента Ірану".

"Це більше схоже на гру проти президента Ірану, ніж на констатацію факту. Тим більше про яку сільськогосподарську продукцію йдеться, коли Іран робить крок, який значно погіршить його становище", – зауважив Данилов.

Які українські міста під загрозою

Водночас експерти ISW припустили, що, ймовірно, Росія буде використовувати іранську зброю для ударів по енергетиці в осінньо-зимовий період.

"Їх відправлятимуть на знищення української енергетичної системи, найімовірніше, у великі міста", – заявив ексміністр оборони України Андрій Загороднюк у коментарі Financial Times.

Ба більше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР заявив, що вже є розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари РФ по українській енергосистемі.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись", – зазначив Шмигаль.

Також ракети будуть використовуватися Росією для ураження інфраструктури Харкова і Сум, а також військових цілей вздовж лінії фронту. Використання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії перенаправити свої надзвукові ракети "Кинджал" для ураження цілей у глибині України.

Таку ж думку висловив і військовий військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Fath-360 за своїм функціоналом схожі на 5В55 до ЗРК С-300. Тобто ті ракети, які росіяни з 2022 року використовують не для збиття повітряних цілей, а для завдання ударів по поверхні. Fath-350 є не протиповітряною, а ракетою класу "земля-земля". Тому ці ракети використовуватимуть для терористичних ударів по прикордонній смузі – Сумська, Харківська область, а також по лінії боєзіткнення, зокрема, Слов'янську, Краматорську тощо", – пояснив Коваленко.

Росіяни почали застосовувати ракети для протиповітряної оборони, коли зіткнулися з дефіцитом балістичних ракет. Зокрема, часто С-300 били по Харкову. Згодом Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї. За характеристиками вони відповідають російській "Іскандер-М", хоч за якістю є набагато гіршими.

"Вироби іранського ВПК, з якими ми вже зіткнулися за останній час, мають набагато кращу якість, ніж у КНДР. Тож можна сказати, що іранські ракети матимуть вищу точність. З іншого боку, коли цю зброю використовують для терору – точність і не потрібна. Її направляють в напрямку великого міста і здійснюється новий акт терору", – зауважив Коваленко.

Експерт уточнив, що замовлення іранських балістичних ракет, ймовірно, означає, що Росії дещо бракує ракет 5В55 для забезпечення усіх своїх потреб: тобто як для терору України, так і для протиповітряних цілей.

Однак, The Times пише, що головне занепокоєння викликає той факт, що ракети Fath-360 можуть відкрити шлях для постачання ще більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 км і вражати цілі на заході України.

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Реакція Офісу президента України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у відповідь на постачання Росії іранських балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, "щоб уникнути терору".

"Країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам має бути покарана. Демократії мають відповідати на терор автократій. Удари по терористичній Росії – це захист. А захист не є ескалацією", – підкреслив Єрмак.

На тлі цих подій Британія хоче дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для обстрілу цілей на території Росії, але США перешкоджають цьому, побоюючись ескалації конфлікту, повідомляють у The Times.

Обстріли України продовжуються

Передавання іранських ракет Росії збіглося з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російської армії. Унаслідок атак з кінця серпня загинули десятки мирних жителів. Російські окупанти щодня б'ють по українських містах ракетами, ударними дронами та КАБами.

Лише за один тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів, повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що "терор надійно зупиняється тільки в один спосіб" – ударами по російських військових аеродромах, авіабазах та логістиці окупантів.

"Рішучі" дії Заходу

Захід раніше попереджав Іран, що в разі постачання ракет Росії проти нього буде введено додаткові санкції. Європейські чиновники разом з американськими колегами зараз працюють над санкційною відповіддю. Як очікується, санкції стосуватимуться низки іранських підприємств, зокрема транспортних компаній та осіб, які беруть участь у передаванні Москві озброєння. Також у рамках нових обмежень іранському національному перевізнику Iran Air заборонять літати в європейські аеропорти.

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В той час, коли Росії постачають нову зброю, а її дрони та ракети залітають у повітряний простір країн НАТО, західні партнери, звичайно, реагують, але чомусь тільки заявами. Хоча вони могли б збивати ворожі повітряні цілі над Україною, однак не будуть цього робити.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю "Радіо Свобода" назвав ризик повномасштабної війни з Росією причиною того, що країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною. За його словами, системи ППО на кордоні з Україною покриють лише відносно невелику територію, тому для захисту від російських ракет доведеться застосовувати бойову авіацію, чого хочуть уникнути країни НАТО.

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