Росія отримала потужний сигнал: посол у Британії розповів, чи допомагатиме Ліз Трасс Україні

Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

Про це надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав 5 вересня в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Ліз Трасс сказала про те, що вона не зупиниться перед застосуванням ядерної зброї. І я впевнений, що це правильна заява, хоча і доволі ризикована. Бо це - не те, що б хотіли чути багато миротворців у всьому світі, але вона розставила всі крапки на "і". Росія отримала потужний сигнал, який вона мала отримати. Ліз Трасс чудово все розуміє і до неї звертався наш міністр Дмитро Кулеба, бо Британія - це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, якщо ми позбудемось ядерної зброї. І британці - це чудово усвідомлюють. Цей сигнал - це нагадування Росії про те, що Британія дотримається своєї обіцянки", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже чекає, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном у його новому статусі.

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