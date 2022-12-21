Росія передала Білорусі ракетні комплекси С-400 та "Іскандер": експерт оцінив небезпеку для України

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ракетні комплекси "Іскандер" та С-400, передані РФ до Білорусі, не несуть серйозної загрози для України. Втім, він не виключає, що Білорусь може використовувати свої комплекси для завдавання ударів по території України.

Таку думку Коваленко висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Те, що вона (Росія - ред.) щось продає чи передає, - не факт, що це вона робить. Білорусь може отримати "Іскандери", але не факт, що ЗС РБ отримають ракети до ОТРК (оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля - ред.). Із С-400 трохи по-іншому. Це фактично глибока модернізація С-300. Тому з цього не потрібно робити з боку Лукашенка пафос. На жаль, до С-300 ракет достатньо. У спадок від Радянського Союзу Росія отримала тисячі одиниць до С-300. Я думаю, що Білорусь буде використовувати свої комплекси для завдавання ударів по території України. А Росія може використовувати для цього свої комплекси: як С-300, так і "Іскандери", - розповів він.

Також, за його словами, російські ракети не закінчаться ніколи, оскільки РФ постійно виробляє їх. Він припускає, що атаки росіян проти українців ще будуть тривати.

"Дійсно, у них є проблеми із ракетами, але вони ніколи не закінчаться. Хоча б тому, що у РФ досі є виробництво ракетної зброї. Так, воно повільне, деградоване, залежить від контрабанду запчастан, мікросхем та далі. Але виробництво існує. Вони можуть відновлювати свій боєкомплект для завдавання ударів по Україні. Терміни підготовки будуть збільшуватися, але атаки ще будуть", - висловився експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. Слід зазначити, що це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Там він зустрінеться із лідером США Джо Байденом та виступить на спільному засіданні Конгресу.

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