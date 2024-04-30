Росія перекинула батальйони до кордону з Сумщиною: Жданов розповів, чи існує загроза наступу

Навіщо Росія перекинула військових та чи становлять вони загрозу.

Росія перекинула до російсько-українського кордону чотири батальйони чеченців. Вони перебувають на відстані 150-200 кілометрів до кордону з Сумською областю. Про це повідомив командир 3 роти 8 добровольчого формування територіальної громади Володимир Біцак.

Навіщо Росія перекинула військових та чи становлять вони загрозу для нас, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, чотири батальйони “не роблять погоду” на оперативному напрямку — це лише близько полку.

“Тим більше 100-150 кілометрів від кордону — це дуже далеко. Їм тільки висуватися декілька діб для того, щоб, припустимо, взяти участь у бойових діях”, — каже Олег Жданов.

Він припускає, що це перекидання російських сил для створення оборонних рубежів.

“Росія ж формує оборонні лінії і підсилює кордон. Ми знаємо, що там близько 22-25 тисяч вздовж кордону на трьох напрямках: Чернігівському, Сумському і Харківському. Вони розтягнуті по Бєлгородській, Курській і Брянській області. Так що цілком імовірно, що це може бути підсилення”, — розповів військовий експерт.

За його словами, щоб аналізувати, для чого там перебувають російські сили, треба точно знати, які це батальйони.

“Якщо стрілецькі батальйони, то це Збройні сили. А якщо це чотири батальйони Росгвардії, то це зовсім інша тоді історія, зовсім інше призначення цих батальйонів. Якщо це Росгвардія, вони приїхали на машинах, вони не будуть воювати, це не ударне угруповання. Якщо це мотострілецькі батальйони, то вони можуть бути або на бронетранспортерах, або на бойових машинах піхоти. Є серед них танкові батальйони чи немає? Є артилерійський дивізіон чи немає? Ми цього не знаємо. Без озброєння, артилерії і підтримки авіації ніхто в бій не піде. Росія вже має достатньо великий досвід організації і ведення бойових дій”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт підкреслив, якщо буде формуватися ударне угруповання, яке буде здатне хоча б організувати розвідку боєм на кордоні, то ми про це будемо одразу знати.

“Тому що ми пильно контролюємо кордон і відстежуємо будь-яке пересування військ”, — розповів Олег Жданов.

Обстріли Сумщини

Нагадаємо, від злочинних дій окупантів страждає не лише південь і схід — росіяни продовжують знищувати Сумщину постійними ракетним ударами, обстрілами з артилерії та нальотами БПЛА. Протягом дня 29 квітня там пролунало 78 вибухів.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади.

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