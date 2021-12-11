Росія перекрила 70% Азовського моря: як відреагували в Україні

Перекриття заважають вільному судноплавству.

Напередодні російські катери розмістили навігаційні попередження про обмеження судноплавства і підійшли до українських берегів на відстань у чотири морських милі.

Яка ситуація зараз - розповіли 11 грудня у сюжеті ТСН.19:30

Провокацією називають в Міноборони України російські навігаційні попередження про обмеження судноплавства в Азовському морі. 70% акваторії вони перекрили начебто у зв’язку з проведенням стрільб - все це у безпосередній близькості до українських військових баз та населених пунктів.

"Корабельно-катерний склад Морської охорони перебває на службі в морі. Ми ретельно відстежуємо обстановку і готові до дій в межах своєї компетенції щодо забезпечення недоторканності кордону, запобігання конкретним правопорушенням, пов’язаним з протиправною діяльністю на державному кордоні", - наголосив заступник командира дивізіону морської охорони з місцем дислокації в бердянську Олесандр Безкровний.

Міністерство оборони України оприлюднило карту, де росіянами позначені навігаційні попередження про обмеження у цих районах судноплавства у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб. В Міноборони зазначають, що такі перекриття відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству.

У Міністерстві оборони України заявляють, що перекриття росіянами акваторії Азовського моря – це провокація

Цитата зі скріну: "Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі прямо поблизу пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією".

Сьогодні в Азовському морі трьохбальний шторм. Швидкість вітру сягає 17 метрів за секунду. Виходити у море за таких умов небезпечно. Тож за інформацією з постів спостереження прикордонної служби, російських військових катерів у морі немає. Вони відійшли до пунктів свого базування.