Росія підготувала екіпажі і може завдати нового ракетного удару: Жданов назвав дату

Росія завдала масованого ракетно-шахедного удару по Україні після майже двох місяців підготовки. Російська армія змінила тактику, накопичила засоби ураження та може атакувати знову вже найближчим часом.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Скільки ракет ще є в ворога, якого числа він може вдарити знову та чи готова українська ППО до масованих атак найближчих часом — читайте в матеріалі ТСН.ua

Ракетний удар по Україні 26 серпня

Російська армія півтора місяці тренувала екіпажі і здійснила атаку хвилями: поки одні літаки виходили на рубежі пусків, інші споряджали.

“І отак вони “карусель” влаштували. Тому в нас вісім з половиною годин тривала повітряна тривога. Раніше вони намагалися зробити так, щоб всі цілі прилетіли одночасно до об'єктів ураження — “Шахеди”, крилаті ракети і балістика. Хоча зовсім різна швидкість у кожного з цих об'єктів повітряного нападу. Зараз вони навпаки намагаються їх розтягнути у часі. Поетапно протягом ночі вони піднімали то Міг-31, до Ту-22, а потім під кінець Ту-95 і ракети “Калібр” морського базування”, — розповів Олег Жданов.

Окрім того, протягом всієї ночі над Україною літали “Шахеди”. Кожні годину-дві в повітряний простір заходила нова партія. Таким чином росіяни домоглися масованості удару.

Росія змінила тактику

За словами Олега Жданова, російська армія змінила тактику повітряного нападу, сподіваючись, що в якийсь момент українській протиповітряній обороні потрібен буде час, щоб перезарядити протиракети.

“Тут проблема не в тому, що важче чи не важче. Важче збивати, коли цілі прилітають одночасно. Тому що тоді, образно кажучи, оператору треба крутити головою на 360 градусів — крутиться радіолокаційна станція. Супроводжувати цілі, які заходять з різних сторін і мають різний тип це важче, ніж чекати чергову хвилю і зустрічати її, навіть з декількох напрямків, бо кількість цілей менша”, — каже військовий експерт.

Російська армія, за його словами, сподівалася на так званий коефіцієнт можливості, щоб перевантажити ППО.

“Тому що під час такої інтенсивної бойової роботи, як була вночі, немає можливості перезаряджати пускові установки. Вони сподівалися, що, наприклад, опівночі почнцть атакувати об'єкти, ми розходуємо ракети і боєприпаси систем ППО, а в три-чотири години ранку у нас боєзапас закінчиться. І далі нам треба буде перерва, щоб перезарядитися. Це не одна година. Але у нас виявилося достатньо ракет і ми витримали фактично до самого кінця. Ми збивали, в нас було чим збивати — ось головне”, — розповів Олег Жданов.

Скільки ракет накопичив ворог

За даними української розвідки, Росія має недоторканний запас близько тисячі ракет.

“Вони його тримають, не знижуючи. Від 900 до тисячі ракет. Плюс кожен місяць до 100 ракет різних типів можуть виготовляти. Вони готувалися два неповних місяця і могли до 150 ракет виготовити. Плюс готували екіпажі, які ганяли постійно на рубежі. А ми кожного разу ховалися, бо думали, що це бойовий виліт. По кількості ракет, я думаю, все залишилось — близько тисячі ракет у них є”, — каже військовий експерт.

За його словами, останній масований ракетно-шахедний удар по Україні був провальним для Росії. Водночас одним з наймасовіших та найдорожчих.

“Ті зусилля, які зосередили, фактично не дали того ефекту, на який вони сподівалися. Сподівалися утопити Київ, повторити Каховську ГЕС. намагалися погасити наші ядерні реактори, тому що, якщо немає навантаження для реактору, він автоматично блокується і переходить в режим з початку гарячої, а потім холодної зупинки. Але цього не сталося. Із розподільчих чи транзитних підстанцій високовольтних, наскільки там Міненергетики повідомляло, за два тижні, вони намагатимуться відновити більшість ураженого обладнання. Так що 1,3 мільярда доларів, як порахувало видання Forbes, вони фактично викинули в повітря”, — розповів Олег Жданов.

Росія може завдати нового удару

Російська армія підготувала екіпажі і покаала “прем'єрний виступ”, каже військовий експерт. За його словами, далі вони ворог може повторювати масовані удари стільки, скільки командування вважатиме за необхідне.

“Єдине, я думаю, що все-таки буде зараз пауза невеличка. Тому що Росія завжди оглядається на міжнародну реакцію, по-перше. І по-друге, скликано засідання Радбезу ООН стосовно українського питання. А Росія скликає позачергове засідання на 30 серпня стосовно питання незаконного постачання озброєння для України від західних країн. Тобто найліпший спосіб захиститися — це напад. Так що я думаю, поки буде пауза. А потім, починаючи від 31 серпня, цілком ймовірно, що може бути повтор. Особливо, якщо Росія “провалиться”. Повтор, до речі, може бути і в ніч на 29-те, якщо Росія, як то кажуть, вона буде хлопчиком для биття на засідання Радбезу ООН стосовно геноциду по відношенню до нашого народу”, — вважає Олег Жданов.

Які можливості Росії сьогодні

Військовий експерт зазначив, що російська армія сьогодні не відчуває дефіциту боєприпасів, втім вже відчуває нестачу. У ворога зменшуються обсяги.

“Особливо, що стосується ракет. Вони розуміють, що недоторканний запас знижувати неможливо, тому намагаються їх виробляти. Наскільки стабільно вони їх виробляють, важко сказати. Думаю, що є великі проблеми. Тому що кожного разу комплектуючі треба шукати і викуповувати в сіру або в чорну — тобто незаконно, обходячи санкції. І це може створювати умови несистемного виробництва цих ракет”, — каже Олег Жданов.

Крім того, ворог “збирає” боєприпаси по всьому світу.

“Де тільки можуть, вони викупають. До речі, вони навіть нам створили проблему в тому, що попит на боєприпаси радянських калібрів викликав збільшення їх вартості на міжнародному ринку. Ті, хто мають запаси, різко підняли ціну. Росія намагається перекупити ці боєприпаси, а вони з грошима не рахуються. Вони заплатять стільки, скільки будуть просити, для того, щоб отримати необхідне. І щоб не дати купити нам ці боєприпаси. Відчувається у них потрохи нестача, але дефіциту поки що немає”, — розповів військовий експерт.

За його словами, російська артилерія, на жаль, здійснює 10-15 тисяч пострілів на добу і опанувала виробництво керованих авіаційних бомб.

“Вони змогли опанувати виробництво цих комплектів УМПК (Модуль планерування і корекції — ред.) для бомб. Уже 33 тисячі бомб вони скинули на нас. А я думаю, що там десь під сотню тисяч запасів радянських. Так що там запасів вистачає. Ми не змогли чомусь опанувати такий самий УМПК. Ми чекали поки нам “Боїнг” зробить реактивний снаряд для “Хаймарс”. Ще поки нам французи зроблять керовану авіабомбу з комплектами планування і корекцій. А самі ми чомусь не змогли опанувати. Тому сидимо під російськими бомбами”, — каже Олег Жданов.

Літаки F-16 відбивали російську атаку

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня заявив, що Україна використовувала літаки F-16 для відбиття російської масованої атаки. За словами Олега Жданова, ефективність збиття повітряних цілей без допомоги F-16 була б значно меншою.

“Подивіться на статистику: 80% ракет і 90% “Шахедів”. При такій інтенсивності і роззосереджені по повітряному простору, мобільні групи набагато менше б переловили. З одного боку, літаки можуть виконувати роль перехоплювачів — не самостійно, а в системі. Тобто наземні станції можуть наводити літаки на перехоплення ракет. Вони можуть перехоплювати крилаті ракет і “Шахеди”. Балістику вони не беруть. Але літаки в повітрі своїм бортовим радаром бачать в тому числі балістику. І можуть наводити наземні комплекси, вони працюють в парі”, — пояснив військовий експерт.

Крім того, за словами Олега Жданова, “Шахеди” не можуть сховатися віж літаків у повітрі за складками місцевості.

“Як би “Шахед” не ховався, зверху літак його бачить, і може наводити наші засоби ППО для збиття цього “Шахеду”. Вони дуже сильно підвищують активність бойової роботи”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, стало відомо, скільки гідрогенерації втратила Україна після ударів РФ: цифра невтішна.

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