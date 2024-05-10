Росія пішла в наступ на Харківщині: Жданов розповів про ситуацію на фронті – чи є загроза для Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя

Російська армія вранці 10 травня пішла в наступ на Харківщині. Про це повідомило Міністерство оборони України. Водночас у західних ЗМІ пишуть про високу ймовірність повної окупації Донецької області та можливої загрози для Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Яка ситуація на лінії фронту, де наступає ворог та чи має ресурси, щоб прорвати лінію оборони і наблизитися до великих міст, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Яка ситуація на фронті

Російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Як повідомили в Міноборони, близько 5-ї ранку ворог спробував прорвати нашу лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Командир 92-ї ОШБр Павло Федосенко в інтерв'ю виданню The Economist розповів, що попри велику загрозу наступу на Харківську область, сам Харків захищений надійно. За його словами, ймовірність того, що росіяни окупують всю територію Донеччини – 70%. А якщо ЗСУ не зупинять наступ окупантів на Костянтинівку та Дружківку, то через кілька тижнів вони будуть у Дніпрі, Харкові та Кривому Розі.

Водночас американські чиновники вважають, що найближчим часом, навіть у разі надходження допомоги, українські сили "у кращому разі" зможуть утримувати лінію оборони, пише CNN.

Росія наступає на Харківщині

За словами Олега Жданова, загроза активізації бойових дій на Харківському напрямку існує. Російське угруповання нарощується і зараз нараховує понад 30 тисяч осіб.

“А росіяни планують його наростити до 50-70 тисяч до початку активних бойових дій”, – каже військовий експерт.

Він зазначив, що результат намагання росіян прорвати оборону показує нашу захищеність. Олег Жданов вважає, що таких спроб найближчим часом може бути багато.

“На тих напрямках ми готові і чекаємо. Вони спробували. І таких спроб зараз буде багато. В другій половині травня вони почнуть активні бойові дії на кордоні Харківщини, переважно навпроти самого міста з метою розтягування наших сил і засобів. Щоб змусити нас перекидати свої резерви не на східний фронт, а на Слобожанський оперативний напрямок з метою підсилення державного кордону”, – розповів Олег Жданов.

У ворога зберігається перевага

Стосовно Бахмутського, Авдіївського, Новопавлівського та Лиманського напрямків, за оцінками української розвідки, це максимальний тиск, який можуть сьогодні видати російські війська, зазначив військовий експерт.

“Так, у росіян є перевага. У них сьогодні, на жаль, зберігається ініціатива на полі бою. Тому ми вимушені на деяких ділянках поступатися територією, щоб зберегти наші війська. Але ми відходимо за умови максимального виснаження ворога, максимального завдавання йому втрат. І він не біжить вперед. Американський інститут вивчення війни сьогодні зазначає, що на Очеретинському плацдармі, який вони там намагаються сформувати, ми зупинили їх. Три тижні ми билися, щоб зупинити наступ ворога. Тож треба трохи струснутися і подивитися адекватними очима на ситуацію. І не розганяти паніку”, – каже Олег Жданов.

Він припускає, що інтерв’ю командира 92-ї ОШБр Павла Федосенка виданню The Economist було розраховане на західну аудиторію. За словами Олега Жданова, ця інформація “перегріта”.

“І зараз деякі аналітики кажуть, що це було для Заходу. Так треба підкреслювати або пояснювати населенню, що ми хочемо погіршити картину, зробити її в чорних, сірих тонах для західних партнерів. Хоча вони більш-менш розуміють ситуацію і озброєння йде. Все ж таки підписали закон про виділення коштів. І перший транш іде допомоги на мільярд доларів, і другий пакет на шість мільярдів уже готується”, – розповів військовий експерт.

Травень і червень будуть найважчими

За словами Олега Жданова, кінець травня і початок червня 2024 року можуть бути найважчими на полі бою. Російська армія намагатиметься прорвати фронт, а західна допомога ще не встигне дійти до фронту.

“Давайте згадаємо інтерв'ю генерала Буданова. Що він казав? Друга половина травня і початок червня будуть найважчими. Доти основна частина пакету допомоги ще не дійде до фронту. Може, вона й зайде до України, але до фронту вона не дійде. А в Росії на другу половину травня буде можливість максимально сконцентрувати свої війська на окремих ділянках фронту з метою його прориву. Ми наближаємося до цієї дати, до цього періоду, тому і тиск підсилюється”, – розповів військовий експерт.

Водночас, за його словами, російська армія не може постійно тримати високий темп.

“Буквально вчора, якщо ми подивимося у зведення Генерального штабу, там було 146 бойових зіткнень, а сьогодні вже 84. Вони теж не можуть собі дозволити тримати такий височезний темп. Біля 100 бойових зіткнень – так, вони ще можуть тримати. 150 бойових зіткнень – це одноразова спроба здійснити масштабну атаку на більшій частині лінії фронту. Вчора (9 травня) просувань майже не було, лише в одному місці. Сьогодні (10 травня) теж просування лише в одному місці, на Куп’янському напрямку. І то незначне, буквально кілька сотень метрів. Така напруженість, тиск військ, я думаю, буде наростати. Головне наше завдання – максимально утримуватися на наших рубежах оборони до підходу основної маси стабілізаційного пакету допомоги, який заходить зараз до України”, – вважає Олег Жданов.

Росія сьогодні, за його словами, не може провести операцію навіть тактичного рівня.

“Дивізія може наступати до 25 кілометрів. Це завдання дивізії в наступі. Я не думаю, що Росія сьогодні спроможна в цих умовах провести таку операцію. Якби вони були спроможні, повірте, вони б нас громили вздовж і впоперек. Було б те ж саме, що в березні-квітні 2022 року, коли колони йшли, зносили і просувалися вглиб території України. Не може бути сьогодні повторення 2022 року. Це стосовно великих міст – Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова і таке інше”, – каже військовий експерт.

Загроза окупації Донецької області

Ймовірність повної окупації Донецької області, на жаль, висока, на думку Олега Жданова. Втім, за його словами, це не станеться найближчим часом.

“Тут є два чинники. Перший – вистачить у Росії сил чи ні? Зараз є події, які хвилюють російський політикум більше, ніж війна в Україні. Я маю на увазі пертурбації з перепризначенням уряду російського тощо. Вони досі не вирішили питання оголошення чи не оголошення мобілізації. А без оголошення чи підсилення мобілізаційних заходів вони не утримають угруповання. Втрати вони несуть щодня до 1000 осіб на полі бою”, – розповів Олег Жданов.

Другий чинник – це надходження військової допомоги та мобілізація в Україні.

“Ми повинні вирішити питання мобілізації, укомплектованість особового складу та отримання зброї наших партнерів. Якщо один з цих чинників буде виконаний, на стороні тієї країни і буде перевага. Хто перший виконає ці умови. Росія розгорне мобілізацію і посилить тиск – ми будемо відступати. Так, тоді до кінця року, я думаю, що є ймовірність, що вони можуть дійти до адміністративних кордонів Донецької області. Але підкреслю, до кінця року. Там, по-перше, ще дві лінії оборони є. Одна, до речі, від 2015 року. А якщо ми будемо підсилюватися, то навпаки – ми можемо завдавати такого ураження, що для РФ може восени поточного року, як казав Суровікін колись у Херсонській операції, настане час “ухвалювати важкі рішення”, – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що наразі перевага залишається на боці Росії за рахунок чисельності як в особовому складі, так і в боєприпасах та озброєнні. Але ситуація може змінитися на нашу користь.

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