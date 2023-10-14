Росія пішла в масштабний наступ на Авдіївку: військові експерти оцінили шанси ворога та назвали причини

Бої за Авдіївку Донецької області не вщухають четверту добу. Російська армія посилила обстріли та намагається наступати за допомогою броньованої техніки. Ворог хоче взяти місто в оточення.

Ми зібрали все, що відомо про ситуацію на цій ділянці фронту. Які шанси в росіян захопити місто, чому вони активізувалися саме зараз та скільки людей та техніки вже втратили, у коментарі сайту ТСН.ua розповіли військові експерти Петро Черник та Олег Жданов.

Що відбувається в Авдіївці

Активні наступальні дії російська армія розпочала 10 жовтня. Окупанти гатять по українським позиціям з усього, що мають. Застосовують авіацію, броньовану техніку, заборонені фосфорні боєприпаси. Ворожі штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіян дуже багато, і вони "лізуть, як таргани".

Ворог зосередив сили на ударах із флангів із півночі та півдня. Петро Черник розповів ТСН.ua, що росіяни намагаються взяти Авдіївку в оточення. Втім, головні їхні атаки, за словами Черника, Збройні сили України вже відбили.

Військовий експерт вважає, що мета російської армії зрозуміла і логічна. Причина, на його думку, в місті Бахмут, який рухається до оперативного оточення українськими військами. Воно цілком реальне. Однак “здати” Бахмут росіяни не можуть, адже він політично важливий.

“Путін оголосив, що вони взяли Бахмут. Путін нагородив недогероїв. Ми добре розуміємо, що таке централізація влади в Росії і що таке російська тиранія. Путін для російської спільноти дуже впливовий. Він не може програти, підкреслюю. А Бахмут може піти в оперативне оточення. Якщо там А-угруповання буде знищено, це в межах понад 10 тисяч людей. А ще краще, якби кілька тисяч росіян одномоментно здалися в полон. Це буде дуже дошкульна особиста поразка Путіна”, – вважає Петро Черник.

Авдіївка на мапі / Фото: Deepstatemap

Тому ворог активізувався – щоб відволікати українські сили та засоби. Військовий експерт вважає, що причина також у ситуації на півдні. Збройні сили України перебувають посередині так званої “лінії Суровікіна”. За нею немає потужних фортифікаційних споруд ворога.

“У нас є шанс вийти на північне приазов’я. Для них це катастрофа, обвал південного плацдарму. Це дуже велика наша потенційна перемога. Вони роблять все можливе для того, щоб відволікати наші сили і засоби. Тому обрали саме Авдіївку. Зручно. Півкільце є. Вони вважають, що там можна зробити “котел”. І якби це їм вдалося, то це також для них була б величезна перемога. Зараз немає підстав для гучних повідомлень їхньої пропаганди, що вони досягли якихось успіхів”, – розповів Петро Черник.

За минулу добу, 12 жовтня, як повідомив Генеральний штаб, українські військові відбили понад 20 атак ворога на Авдіївському напрямку. У районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського та Невельського. Росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно.

Однак, на думку Олега Жданова, говорити, що в росіян немає шансів захопити Авдіївку теж не можна – він є, але мінімальний.

“До двох бригад вони застосували на саму Авдіївку. Перша атака була десь до бригади. Три батальйони, плюс підсилення танками в перший день. У них поки що не знижується наступальний потенціал. Він є і вони продовжують атакувати”, – розповів ТСН.ua військовий експерт.

Бахмут на мапі / Фото: Deepstatemap

Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці. Однак оцінити їх окремо на цьому напрямку важко, кажуть експерти. Петро Черник зазначив, що лише за першу добу наступу російська армія втратила понад 90 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки.

“А за особовим складом кількість лише вбитих понад 800. Ми цю цифру спокійно множимо на три, а то і на чотири. І розуміємо, що за одну атаку вони втратили танковий полк і механізований полк. Це дуже багато, неймовірно багато. Плюс за їхніми власними нормативами механізований полк мав би в наступі проривати ділянку фронту в глибину до трьох кілометрів. Вони просунулися буквально на кількадесят, кількасот метрів. Так, ми втратили деякі ділянки. Це боляче. Але не буває у війнах так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Може так бути, що частковий успіх у противника є”, – розповів Петро Черник.

Попри важкі бої в стратегічному плані українські війська витримали головний російський удар, вважає військовий експерт.

“Вони намагаються захопити залізницю. Доходять до неї, але наші війська їх відбивають та не дають закріпитися. І в районі терикону на коксохімічному підприємстві Авдіївки. У перший день наступу росіяни заявили, що вони вже начебто там, куди мріяли зайти дев’ять років. Але потім їх вибили звідти. Вони продовжують атакувати, але успіху на сьогодні не мають”, – розповів Олег Жданов.

Петро Черник додав, що не варто забувати про політику. У березні в Росії будуть вибори президента, тому Путіну потрібні хоч якісь результати на фронті.

“І йому треба, щоб до холодної погоди і дощів в нас не було суттєвих успіхів. Якщо вони будуть, то на його репутацію та передвиборчу стратегію це покладе величезну пляму. Звичайно, він все рівно буде президентом, там нічого не зміниться”, – розповів Петро Черник.

Зазначимо, що в Авдіївці залишається близько 1600 цивільних мешканців. Попри обстріли місцева влада і волонтери намагаються евакуювати людей. Постачання продуктів харчування та гуманітарної допомоги припинили. Їжі, ліків і засобів гігієни, як запевняють в міській військовій адміністрації, поки вистачає.

Унаслідок російських обстрілів за минулу добу в Авдіївці загинув цивільний 85-річний чоловік, четверо отримали поранення. Ще двоє людей перебувають під завалами багатоповерхівки. Врятувати їх там, на жаль, неможливо.

Читайте також: