Росія почала новий експеримент з обстрілами: експерти про його тривалість і 33 атаки

Окупанти шукають безпечні траекторії для своїх ракет та дронів, які стали частіше запускати по 33 одиниці.

Під час чергової комбінованої атаки в ніч проти 6 вересня росіяни переслідували декілька ключових для себе цілей. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, це міг бути експеримент, який ворог захоче повторити найближчим часом.

"Ворог сконцентрувався на нанесенні ударів по Дунайській портовій інфраструктурі, але загальна кількість застосованих від початку вересня дронів-камікадзе вже сягає 82. Це майже третина від того, що було використано в липні. Тобто ще тиждень не закінчився, а третина використана, - каже Олександр Коваленко. - З іншого боку, це не каже про рекордну кількість. Можливо, вони використовують заздалегідь підготовлені ресурси, саме "Shahed". Не виключаю, що вони мали за мету саме системність в нанесенні ударів по Дунайській портовій інфраструктурі, тому вони за серпень накопичили деяку кількість, враховуючи постачання. Щодо виробництва – я поки не поділяю думки про те, що Росія змогла запустити саме серійне масштабне виробництво "Shahed". Поки що вважаю, що вони напередодні вересня зробили накопичення і зараз з такою періодичністю в 1-2 дні наносять удари саме по Дунайській портовій інфраструктурі. Якщо і є виробництво на території Росії сьогодні, то воно не серійне, воно обмежене ".

Про 7 випущених Росією ракет Олександр Коваленко каже наступне:

"Я вважаю, що вони запустили таку кількість, намагаючись експериментувати з траекторіями польоту. Ці ракети маневрували, були збиті і своєї мети не досягли. Це може казати не про те, що росіяни мали за мету нанесення потужного удара, вони мали за мету експеримент із маршрутами".

До цього експерт додає: "Вони зараз будуть експериментувати, щоб потім використовувати їх в системному характері. Висновок треба робити з того, що росіяни виробляють 2 ракети на добу. Від дня останнього удару минув тиждень, тобто ворог міг виготовити 15 ракет. Якусь кількість вони використали для експерименту, якусь залишили для накопичення боєкомплекту. З урахуванням того, що ракети у них ще залишились, то удар може статись і цієї ночі. Але в невеликій кількості".

На питання про те, чи не є ця атака передвісником ударів під час опалювального сезону, Коваленко відповів нам так:

"Можливо. Навіщо ж вони експериментують, обираючи найбільш ефективний маршрут? Для того, щоб удари були більш ефективними, ніж це було минулого року. Але те, що вони використовують кількість ракет, яке відповідає їхньому виробництву, можно говорити, що великого масштабного накопичення боєкомплекту для масованіх ударів поки що у них не спостерігається".

Вже розраховують на окультизм

Як виявилось, росіяни не вперше атакують Україну повітряними цілями у кількості саме 33 одиниці. Таку кількість боєкомплекту вони застосовували 22 жовтня минулого року.

Чому саме 33 – про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив знавець нумерології та керівник філософської школи Ігор Мехеда.

"У масонів є 33 ступені посвяти. Символ 33 ступеню – це птах з двома головами. Такий самий, як на гербі Російської Федерації. Тобто число 33 вважається в тому числі пов’язане із масонами, росіяни намагаються задіяти число 33 як окультне, - каже Ігор Мехеда. - Звісно, у військових експертів є свої твердження щодо того, чому росіяни задіяли 33 повітряні цілі, але окультизм в цьому теж є. Вони, росіяни, вважають, що якщо вони застосують цифру 33, то здобудуть перемогу за допомогою потойбічних сил. Під час Другої світової війни так само робив Гітлер, спираючись на числа, визначаючи те, скільки піде в атаку. Гітлер сподівався, що якісь космічні сили втрутяться в процес, дадуть допомогу Третьому Рейху. Про це написано дуже багато історичних праць. Так само вважають і ці. Але ж вищі сили їм не будуть допомагати".

Раніше запускали по 36 повітряних цілей

Від початку року до кінця травня росіяни тричі запускали по території України рівну кількість повітряних цілей – 36 одиниць.

Такі атаки відбулись в ніч проти 16 лютого, 8 травня ворог випустив по Києву 36 дронів та 25 травня.

Своє трактування запускання ворогом саме 36-ти дронів має майстер нумерології Владислав Грицай. На його думку, така кількість зовсім не випадкова і могла свідчити про високу схильність окупантів, які віддають наказ атакувати, до магії.

На уточнювальне запитання про те, чим може керуватися той, хто віддає наказ про запуск саме такої кількості дронів, Владислав Грицай відповів нам так:

"Найімовірніше, можливо, є порада шаманів. Тобто пораду щодо кількості для запускання може давати людина, яка розуміє зміст усього цього", – вважає Грицай.

Своєю чергою, військові експерти закликали не дивуватись певній кількості дронів та пояснили це тим, що ворог атакує Україну тим, що просто має в розпорядженні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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