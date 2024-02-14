Росія почала прицільно атакувати міста "шахедами": Жданов відповів, що задумав Путін

У Росії зрозуміли, що поодинокі удари “шахедами” не принесуть їм ніякої користі. Тому останнім часом прицільно атакують міста великою кількістю БПЛА.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Наприклад, у ніч проти 13 лютого РФ вдарила по Дніпропетровщині близько 20 безпілотниками. Під ударом опинився енергетичний та інфраструктурний об’єкт. Багато мешканців тимчасово залишилися без світла, води та опалення. До цього РФ тероризувала Харків та Одесу.

“У нас чим менше “шахедів” у повітрі, тим легше їх збити. Тому, коли вони запускають, наприклад 17-20 штук, то намагаються їх концентрувати на певному обʼєкті. А коли кількість “шахедів” 40-45, то вони вже розосереджують по всій території України на різні обʼєкти. Окремими групами по 5-10 шахедів. Для нас це суто лотерея. Тому що або треба мати агентуру в Генштабі російському, щоб розуміти, коли й куди буде наступний удар. Або треба бути просто напоготові, що “шахеди” розбредуться по повітряному простору нашої країни або будуть цілеспрямовано атакувати якійсь один обʼєкт", — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, Росія вдарила по Києву ракетою "Циркон" 2024 року випуску: куди вона поцілила і що про це відомо.

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