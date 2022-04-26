Росія розхитує Придністров'я: що відбувається у фейковій республіці та чим це загрожує Україні

Широкомасштабне вторгнення Росії до України триває вже 62-й день, бліцкриг Путіна "взяти Київ за 72 години" не просто провалився, він зазнав фіаско. У Кремлі швидко зорієнтувалися та заявили, що планів захоплювати Україну у Путіна і не було, насправді, вони прийшли "звільніти" Донбас. Але це звичайно виявилося брехнею, на Сході України РФ зупинятися не збирається і вже вдалася до своїх традиційних методів - почала влаштовувати провокації у своїх же прифронтових селах та тепер і у невизнаному Придністров'ї.

Там вже другий день поспіль лунають вибухи. І це почало відбуватися після 22 квітня, коли заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної ПМР. Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної ПМР, де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ситуацію у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" та чим це загрожує Україні.

Що трапилося у невизнаній республіці Придністров'я

25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я. В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням виявили предмети, схожі на використані гранатомети РПГ-22 та РПГ-27.

Як з'ясувало Головне управління розвідки Міноборони України, ці вибухи були спланованою провокацією російських спецслужб. Українська військова розвідка перехопила документ, який свідчить про підготовку керівників ПМР до обстрілу в Тирасполі.

Виявляється, до цього "обстрілу" з гранатометів так звана "влада ПМР" готувалася ще за три дні до його проведення, подбавши про облаштування захищеного і комфортного бункера. 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” невизнаної республіки Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16:00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста".

26 квітня у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" невідомі підірвали радіоцентр. Виведено з ладу дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо.

Так звана влада "Придністров'я" також заявила, що "на військовий аеродром у Тирасполі безпілотники скинули НАТОвські міни калібру 60-мм". Більше того, вони заначили, що "у Придністров'ї можуть бути здійснені провокації щодо російських миротворців, які забезпечують безпеку у регіоні".

Пропагандистський телеграм-канал "Придністровець" повідомив, що у псевдореспубліці на 15 днів встановлено "червоний" рівень терористичної небезпеки, а так звані "правоохоронні органи" розслідують останні події як терористичні акти. Міські освітні заклади до кінця навчального року переводять на дистанційний формат, на в'їзді до міст встановлять блок-пости. Ба більше, через терористичну загрозу у Придністров'ї скасовано парад Перемоги 9 травня.

У населення невизнаної республіки через події та загрозу "звільнення" Росією у регіоні почалася паніка, люди масово намагаються покинути територію Придністров'я в бік Кишиніва, де вже утворилися шалені автомобільні черги.

Причини провокацій у Придністров'ї

Натомість Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що це справа рук Кремля та роз'яснює причини провокацій РФ в Придністров'ї. Середе них:

відкрити додатковий фронт в Одеській області;

виправдання своїх дій в Україні;

відведення уваги від Маріуполя, та "замітання слідів" військових злочинів росіян і геноциду українського народу.

Чим придністровські провокації загрожують Україні

За наявною в ГУР Міноборони інформацією, ФСБ РФ має намір продовжити серію провокативних терактів на території ПМР, аби залучити силові структури невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території України. Про це 20 квітня заявляли у Генштабі ЗСУ, говорячи, що ознак підготовки придністровських військових до війни проти України немає.

Військовий експерт Олег Жданов тоді також говорив, що наступу на Україну з території невизнаного Придністров'я не буде, бо у противника не вистачить сил і засобів. Однак, Росія може використати підрозділи Приднвстров'я аби здійснювати відволікальні маневри і не давати Україні зняти війська з одеського напрямку.

"Одразу заспокою, що у них сил і засобів перетнути кордон не вистачить. Там дуже малий гарнізон. І, до речі, наша артилерія перекриває всю ширину, точніше, дістає на всю глибину території оцього самопроголошеного Придністров'я. Тому, єдина загроза, найбільша загроза, яку вони можуть для нас складати - це засилання на нашу територію розвідувально-диверсійних груп для диверсійної діяльності. В решті, без підходу основних сил суходолом, це угрупування - не буде жодних різких рухів", - сказав Жданов.

А вже 22 квітня, у Міноборони РФ озвучили плани щодо невизнаної ПМР та заявили, що російська армія після "встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України" має пробити коридор до невизнаної ПМР, де "відзначаються факти утисків російськомовного населення". Водночас очільник російського МЗС Сергій Лавров заговорив про молдован та казахів як про "братські" народи.

Після таких заяв секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що владу Молдови та Казахстану повинні насторожити такі слова з боку росіян. За його словами, про агресивні наміри РФ свідчить не тільки така заява, а й активність російських окупантів на півдні України.

Олексій Данілов підкреслив, що Україна однією з перших відчула на собі таке "братання" через зброю, вбивства та насильство. "І воно зараз може розповсюдитися на Молдову та Казахстан", - наголосив секретар РНБО.

Погрози Кремля

Після провокацій у Придністров'ї пропагандистські російські ЗМІ від імені так званих чиновников невизнаного утворення традиційно звинуватили у всьому Україну, проти якої Кремль розпочав широкомасштабну війну. Мовляв, це "Україна провокує поширення конфлікту на територію Придністров'я".

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія стурбована подіями у невизнаній республіці. "Ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Новини, які звідти надходять, викликають стурбованість", - заявив він.

Реакція Молдови

Бюро реінтеграції Молдови вважає, що вибухи, що відбулися в Тирасполі, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні. Своєю чергою Президентка Республіки Молдова Мая Санду скликає у вівторок, 26 квітня, засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці". Зазначається, що Вища рада безпеки збереться о 13:00 у будівлі адміністрації президента. Після засідання о 15.00 президентка Мая Санду проведе брифінг для преси.

Пізніше Санду заявила, що "вибухи в Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами всередині регіону".

Що говорять експерти

Ситуація в Придністров’ї створює картинку загрози, щоб українці почали перекидати свої війська, зазначає в ефірі марафону "Єдині новини" військовий експерт Олег Жданов. Він переконує, що похід із Придністров’ї неможливий, бо ж там дуже незначний контингент і до того ж, більшість не можуть виконувати бойових завдань. "Сама армія там "паперова", лише на паперах", - переконує експерт.

Жданов додає, що і сама ситуація на Сході, це спроба розтягнути наші війська по лінії фронту, бо за 8 днів, того, що є в розумінні повномасштабного наступу досі не відбувається. Він зазначає, що як відволікаючий маневр - це правильно, але ворог так довго не витримає, ще сил на кілька днів, на більше не вистачить.

З думкою британських розвідників про можливе оточення українських військ, він додає, що ситуація можлива в теорії на одному із напрямків, де росіяни мають невеличкий успіх, але в реаліях такого не спостерігається.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" вважає, що Росія може мати три цілі на користь яких грають події у Придністров'ї: дестабілізація Молдови, спроби звинуватити Україну у терористичних атаках, а також сфабрикувати чергове фейкове обґрунтування для посилення присутності в Молдові та воєнних дій на півдні України.

Так, за його словами, результатом провокацій у Придністров'ї може бути паніка у регіоні. "Вже зараз звідти черги до Молдови, а це додаткове навантаження від напливу біженців, а відтак додаткові виклики соціального характеру", - заявив в ексклюзивному коментарі ТСН.ua Герасимчук.

Крім того, існує ризик, що це підготовка до провокацій на складах озброєнь у Колбасній, якими може скористатися РФ, говорить заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма". Окрім суто техногенних наслідків, які ці провокації можуть спричинити, Росія може ними скористатися як підставою для спроб посилення контингенту. Власне навіть потребу сухопутного коридору до Придністров’я можна виправдовувати цими провокаціями, додає експерт.

Нагадаємо, що Придністровський конфлікт - найдавніший на території колишнього Радянського Союзу - він триває від 1992 року до цього часу. Війна у Молдові – один з перших в серії конфліктів на пострадянському просторі. Вона тривала від березня по серпень 1992 року. Конфлікт розпочинається з протестів мешканців лівого берега проти – закону про єдину державну мову, прийнятого парламентом Молдови ще 1989 року. Гаряча фаза війни припадає на весну та літо 92-го.

Для багатьох війна почалася із телевізора. Як в історії з українським розіп’ятим хлопчиком – там розповідали про вбитих в обстрілі дітей на випускному, хоча жодного кадру відео, жодного слова прямої мови не було показано. Але хвилю ненависті було вже не зупинити. У Тирасполі, Бендерах та Рибниці – взялися за зброю. Проти збройних сил Молдови на боці Придністров'я виступають – загони 14-ї російської армії. За період конфлікту у Молдові загинуло близько 1200 людей. Війна закінчується підписанням мирної угоди між президентами Мірчею Снєгуром та Борисом Єльциним.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

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