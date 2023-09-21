"Росія почала серію атак": військовий експерт розтлумачив масований удар по Україні 21 вересня

Сьогоднішня ракетна атака може бути початком масштабної серії ударів по енергетиці.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Під час цієї ракетної атаки, як бачимо, було також поцілено в об'єкти енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Тому я не виключаю, що це може бути початок підготовки, один з перших етапів серії ударів саме по енергоінфраструктурі. Хоча є і інші об'єкти. Як бачимо, є влучання в готель",- каже Коваленко.

На його думку, росіяни продовжать атакувати Україну

"Вони будуть продовжувати наносити такі удари. Удари наносились декількома хвилями, що вказує на те, що ворог експериментує з тактикою використання цих ракет. Росіяни розділяли ці ракети на декілька груп, потім ці ракети об'єднувались. Намагались заплутати нашу ППО. Одразу вони мали декілька цілей: Рівне, Львів, Київ. Не виключаю, що цей експеримент - це озгаки атаки по енергоінфраструктурі", - каже Коваленко.

До цього Олександр Коваленко додає, що і попередні, і цей удар був запланований заздалегідь.

"До цього пуск ракет Х-101,Х-555 був 17-18 вересня. Це було заздалегідь заплановано. План. Можемо говорити про те, що у вересні вони розпочали більш частіше використовувати те, що було накопичено і те, що виробляється. Тому що майже до 18 вересня всі удари - це удари за рахунок виробництва. Отже, якщо вони розпочинають здійснювати удари частіше, це означає, що почали використовувати накопичений ресурс", - каже експерт.

Чи вистачить боєкомплекту для ППО

"18 вересня були збиті 17 ворожих ракет з 17, 100 відсотків. 17 вересня - 6 з 10. Це залежить від того, яку траекторію обирають ракети. У нас не щільна ешелонована ППО, є прогалини. Якась ракета може прорватись", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, 21 вересня російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. По нашій державі окупанти випустили 43 ракети, 36 з яких збила ППО. В "Укренерго" ж заявили, що Росія атакувала енергетичні об'єкти після тривалої перерви.

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