Росія погрожує "новою зброєю": чим хизується Шойгу і чи долетять ракети до Києва

Росія погрожує підвищити інтенсивність ударів по логістичним центрам та базам зберігання західної зброї в Україні. Про таке заявляє російський міністр оборони Шойгу.

Також ватажок окупаційною армії похвалився, що цього року до військ начебто надійдуть перші зразки ЗРК С-500 у двох модифікаціях, ЗРК С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" та РЛС нового покоління.

ТСН.ua розбирався чому з’являються такі погрози з боку РФ і наскільки реальним є отримання нового озброєння для ворога.

Пропаганда та наміри залякати

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що подібні "новини з Росії" мають елементи ворожої пропаганди.

"Мета таких заяв – залякування українців можливими новими ракетними ударами. Також подібними "вкидами" росіяни створюють тиск на керівництво нашої країни та союзників. Тому до цих заяв варто ставитися спокійно – така тактика у ворога", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Ракета Циркон, якою Росія вдарила по Києву / Фото: ТСН.ua

Новітня зброя потребує випробувань

Щодо переліченого озброєння та техніки, то експерт зауважує, що воно дійсно є у противника, але у невеликій кількості.

"Зараз непростий момент у цій війні. Тому ворог намагається показати, що у нього є якась особлива зброя. Свого часу такою вже були ракети "Кинджал", які нібито неможливо збити. Але це виявилося неправдою. Зараз Шойгу хоче поставити новітнє озброєння на бойове чергування, щоб провести його випробування. Якщо все складеться, то буде масштабування цієї зброї. Хоча в умовах війни це дуже не просто швидко зробити. Потрібен час", - розповідає Ігор Романенко.

Історія з "Цирконом"

Експерт нагадує, що на початку війни Путін помпезно відправляв на навчання фрегат з новими ракетами "Циркон". Диктатор особисто ставив завдання підлеглим по цих ракетах щодо їх випробування.

"Пройшов час і ми бачимо, що ракети, які розроблялися для застосування з кораблів були перероблені у сухопутний варіант. "Цирконом" ворог вже наносив удари по Києву. Тобто минуло чимало часу від моменту заяв до реалізації самої ракети, хоча росіяни і досі займаються її вдосконаленням", - каже Ігор Романенко.

Вирва, яку залишив "Циркон" на Київщині / колаж ТСН.ua

Чим вихваляється Шойгу?

Але так трапляється не завжди. Росіяни багато говорять про ЗРК С-500 – засіб протиповітряної та протиракетної оборони. Його новація полягає у тому, що він розділяються на дві частини. Перша – зенітно-ракетний комплекс дальньої дії, а друга – протиракетний комплекс, який працює по балістичних ракетах.

"Про проект Тріумф-500 росіяни вже давно говорять, але річ у тім, що зараз у Росії немає достатньої потужності ВПК, щоб швидко забезпечувати масштабування цього озброєння і тим більше застосування його на війні. З іншого боку - це дійсно нове покоління зенітних ракетних систем, яке може застосувати принцип роздільного вирішення завдань зі знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Комплекс обладнаний досить потужними ракетами, якщо порівнювати їх з С-400 та С-300. Тому його будуть брати на озброєння та проводити випробування. Як швидко це зроблять – питання часу. Поки це – більше використовується росіянами, як елемент залякування та пропаганди", - розповідає Ігор Романенко.

Він додає, варто мати на увазі, що новітні російські протиракетні комплекси дальньої дії можуть збивати ті ж ATACMS, які нам обіцяють надати партнери. Можливо, саме тому Шойгу хоче швидше поставити на озброєння перші зразки ЗРК С-500, щоб знизити ефективність нанесення наших ударів.

Російський ЗРК С-500 / Фото: Міноборони Росії

Чи дістануть до Києва?

Експерт додає, що перераховані ракети можуть долітати до Києва.

"У переліку ми бачимо ракети "Циркон", а їх вже застосовували по Києву. Що вже казати про міжконтинентальні ракети – їх першочергове призначення для цілей за океаном та у Європі. Тому це цілком реальна загроза і для Києва, в тому числі", - пояснює Ігор Романенко.

Де шукати протидію ворожим ракетам

На питання: як ми можемо протидіяти, експерт каже, що ударні ракети типу "Циркон" нам потрібно збивати. А для цього необхідні додаткові комплекси з протиракетними можливостями – Patriot або ж SAMP/T.

"Під час цієї війни триває постійне протистояння в озброєнні та техніці. Росіяни вдосконалюють своє озброєння, модернізують засоби та способи його застосування. І це дуже помітно особливо на другий та третій роки війни – по використанню дронів та багатьом іншим типах озброєнь. Маємо не відставати від них, бо там де йде війна – має бути жорстка протидія", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Росії пригрозили новими ударами по Україні.

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