Росія погрожує розірвати “зернову угоду” через розслідування ООН щодо іранських дронів

Рада Безпеки ООН напередодні провела закрите засідання, на якому обговорювали питання постачання зброї Росії з Ірану. Така ситуація вкрай дратує Кремль, який не хоче бути викритим у брехні.

Росія вкотре шантажує світ, погрожуючи розірвати співпрацю з ООН, якщо організація направить до України спеціалістів для розслідування щодо атак українських міст іранськими безпілотниками. Напередодні Рада Безпеки ООН провела закрите засідання, на якому обговорювали постачання Іраном зброї до країни-агресорки, а Сполучені Штати уже готові через це запровадити проти Ірану нові санкції.

У сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук йдеться про реакцію світу на російську брехню щодо закупівлі в Ірану безпілотників.

Євросоюз уже запровадив додаткові санкції проти Ірану, їх ухвалили в рекордні терміни. Аналогічні санкції запровадила Британія, незважаючи на внутрішню політичну кризу. В НАТО теж впевнені в тому, чиї саме дрони атакують українські міста.

“Усі докази вказують, що це саме Іран постачає Росії дрони, і ми вкотре закликаємо усі нації, включно з Іраном, не підтримувати незаконну війну Росії з Україною. Це агресивна війна, яка порушує міжнародне право, це напад на незалежну суверенну державу в Європі”, - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті ЄС, підкреслив, що ракетними обстрілами і атаками дронів Росія намагається спровокувати нову хвилю міграції українців до Європи.

Німецький канцлер Олаф Шольц переконує, що Європу цим не залякати і Путін помиляється, якщо думає інакше.

“Він [президент РФ] ставить на нашу слабкість. Але ми не слабкі. Черговим пакетом санкцій ми підвищили тиск на російський уряд. Я хочу чітко сказати: тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну. Вона лише посилить опір і рішучість України та її партнерів”, - заявив німецький лідер.

Про те, що нова російська тактика не допоможе зламати українців говорить і президент Сполучених Штатів.

“Я думаю, Володимир Путін відчуває, що опинився в надзвичайно складному становищі. Відтак єдине знаряддя, яке йому доступне - це жорстоко вбивати окремих громадян України, аби залякати їх, примусити до капітуляції. Вони не піддадуться”, - заявив Джо Байден.

Експерти припускають, що Росія намагається заблокувати обговорення придбання іранських безпілотників на Радбезі ООН, шантажуючи розірванням “зернової угоди”, яка дозволила розблокувати експорт зерна з України. Про неї з Кремлем домовлявся особисто генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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