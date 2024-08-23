Росія погрожує суворо помститися за Курськ: експерти назвали сценарії

Російський диктатор Путін ухвалив рішення жорстко покарати Україну за події, які сталися в Курській області. Про це повідомила низка пропагандистських ЗМІ Росії з посиланням на посла РФ у США Анатолія Антонова.

Якою саме та коли буде ця помста – цю ситуацію для ТСН.ua прокоментували військові експерти: колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Давайте подивимося на контекст і на те, хто такий Антонов. Це колишній заступник міністра оборони РФ, генерал армії. Свого часу він брав активну участь в подіях, пов’язаних з анексією Крима. Він був у перемовній групі щодо виведення наших ресурсів з території нині окупованого Криму. Отже, ми маємо розуміти, що він не стільки дипломат, скільки – кадровий військовий, генерал армії. Тому ті речі, які він поширює – він це робить як військовий", – каже Владислав Селезньов.

Експерт додає: "Щодо погроз і червоних ліній, то ми їх чули і від Путіна, і від ерзац-президента Медведєва, але зазвичай усі ці погрози залишалися суто і винятково популістичними заявами".

За словами Селезньова, зараз у ворога достатньо ресурсу для здійснення масованої атаки.

"Чи варто нам не мати певних хвилювань через те, що ворог може вчинити масовану ракетну атаку? Ні. Ворог має ресурси, і його готовність до такої атаки залежить від розвіданих цілей на території нашої країни та наявності ресурсу. Сьогодні точно масштабної ракетної атаки не буде, тому що в Києві перебуває прем’єр-міністр Індії Моді. Індія є одним з двох ключових торговельних партнерів Російської Федерації. Завтра? Такого варіанту виключати не можна. Але жити, очікуючи, коли ворог вдарить – це жити, втрачаючи час. Маємо жити буденним життям, але в жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги", – каже експерт.

Резюмуючи, Селезньов додає, що заяви Антонова спрямовані на американський істеблішмент і на внутрішнього споживача.

"Російський оборонпром працює і виготовляє ракети. Хоча масштаби не надто разючі, проте можуть задіяти до сотні ракет. Це нововиготовлені ракети. Зверніть увагу, останнім часом окупанти використовують небагато ракет, тобто про масштабування наразі не йдеться. Назріває інший виклик. Якщо Путін домовиться з Іраном щодо отримання іранської розробки – аналогів HIMARS, – то ми матимемо клопіт", – робить висновок Селезньов.

Не лише ракетний удар

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про формат "жорсткого покарання" каже таке: "Можуть відправити під суд генерала Лапіна (за даними відкритих джерел, він послабив охорону кордону в Курській області незадовго до заходження туди українських військових – Ред.). Він відповідатиме за провал, за те, що відбулося на кордоні з Україною. Щодо ракетного удару – ми до нього готуємося. У нас почались свята – День Прапора, День Незалежності. Ракетні удари можуть бути в ніч з 23 на 24, з 24 на 25 або потім. Вони (окупанти – Ред.) будуть якось намагатися зіпсувати нам свята. Але це планувалося заздалегідь, ще до того, як почалася Курська операція".

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