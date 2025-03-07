Росія посилила терор у Запорізькій області: місцеві відверто розповіли про ситуацію

Російські окупанти обстрілюють село у Запорізькій області, яке за 20 кілометрів до лінії фронту. Місцеві відверто розповіли про ситуацію там.

З села Омельник, що на Запоріжжі, поліцейські евакуювали родину з 16-річною донькою. У тутешніх селах росіяни посилили терор цивільних – щодня гатять керованими авіабомбами. Майже на кожній вулиці зруйновані авіаударами хати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Після чергового бомбардування села родина Абдулаєвих вирішила виїжджати. Зізнаються: на евакуацію наважились заради 16-річної доньки. Аліна, схоже, єдина, хто тішиться з переїзду. Каже, спілкуватись тут їй нема з ким - всі однолітки вже виїхали з прифронтового села.

Зібрали найнеобхідніше. Кількох курей, собак та котів залишили на родичів та у броньованому авто поліції родина вирушила до Запоріжжя. Там житимуть в гуртожитку.

Родина Абдулаєвих під час евакуації

"Це гуртожиток вас офіційно приймуть, далі волонтери вам запропонують якщо хочете залишайтесь, якщо не хочете вам запропонують в Київській області в квартиру або ж в Івано Франківській області - там уже на ваш вибір, все це безкоштовно", - пояснює поліцейський.

У селі до повномасштабного вторгнення мешкало з півтисячі людей, наразі лишається 130. Протягом трьох днів поліцейські евакуювали з Омельника останні 9 родин, в яких були неповнолітні діти.

"Ми останню дитину евакуювали в безпечне місце, це сталося тому що останнім часом ворог почав застосовувати важке озброєнні а саме бомби - звідси до лінії бойового зіткнення приблизно 20 кілометрів", - каже заступник начальника відділення поліції №4 Пологівського району ГУНП в Запорізькій області Сергій Блід.

Кілька днів тому російська авіабомба вгатила в житловий будинок – тут досі тліють речі господарів. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік, його дружина зазнала поранень. Побиту хату і зараз не полишають чотирилапі. У сусідніх хатах вибуховою хвилею та уламками винесло шибки, побило шифер. Власними силами люди намагаються закрити діри у вікнах фанерою. Пані Таїсія зі сльозами згадує той день російської атаки.

Наслідки російських обстрілів

"Ми вискочили в погріб, посиділи, вилазимо - Руслана хати нема. Побігли туди - Маринка стоїть зігнулася, а Руслана привалило", - каже Таїсія Сиротенко.

Через постійні обстріли пані Таїсія разом з чоловіком переїхали жити до льоху. Під землею встановили два ліжка, обігрівач, поруч вода та консервація. Вони поки не зголошуються на евакуацію: бояться лишати хату, та й їхати, кажуть нема куди. Волонтери та поліцейські кажуть - це може коштувати життя. Російський КАБ або дрон може прилетіти сюди будь-якої миті, і сигнал тривоги не встигне спрацювати.

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