Росія посилила удари керованими авіабомбами: чим вони небезпечні та їхні характеристики

Як працюють керовані авіабомби та яка їхня дальність удару.

Окупаційні війська Росії протягом останнього часустали частіше використувавати керовані авіабомби (КАБ) для атак по мирних містах України та позиціях військових ЗСУ.

Що таке КАБ, яка їхня дальність ураження та різновиди – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росіяни випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині

Російські загарбники кожного дня атакують деокуповану територію Херсонщини. Так, за добу 5 листопада ворог випустив по населених пунктах області найбільшу кількість авіабомб за весь час – 87 КАБ.

Окупанти застосовують КАБ по всій лінії фронту

Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, бойова авіація Росії застосовує проти українських військових керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, поки що ЗСУ не мають засобів для протидії цим атакам.

За його словами, окупанти атакують керованими авіабомбами не лише південь, а всю лінію фронту – Сумщину, Чернігівщину, східний напрямок. Російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них – переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.

"Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10-12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10-20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть", - пояснив Юрій Ігнат.

Керована авіабомба / Фото: з відкритих джерел

Що таке керована авіаційна бомба

Керована авіаційна бомба (КАБ) – один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення. Керована бомба вважається високоточною зброєю – вона поєднує високу точність влучання та значну потужність бойової частини.

Як працює авіабомба

Авіаційні бомби – скидаються з літака чи іншого літального апарата і відокремлюються від тримачів під дією сили тяжіння або з невеликою швидкістю примусового відділення

Як РФ застосовує КАБ та їх дальність ураження

Для скидання керованих авіаційних бомб літаки авіації РФ не входять до зони ураження української ППО.

Як пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі літаки підлітають до лінії бойового зіткнення, за 40-50 км, та запускають ці бомби. Вони летять до своєї цілі та вражають її. Дальність скидання керованих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.

Керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, які мають можливість переносити такі боєприпаси, як ФАБ-250, 500 чи 1500 – наприклад, СУ-24, СУ-30, Су-34, Су-35.

Керована авіабомба / Фото: з відкритих джерел

Види КАБ

Здебільшого російська армія масово застосовує в Україні старі некеровані фугасні авіабомби (ФАБ), вагою 500, 1000 чи 1500 кілограмів. Їх переобладнали на сучасні керовані боєприпаси – прилаштовувавши до старої ФАБ крила та GPS-навігацію. Таким чином зі старого некерованого снаряду ФАБ перетворюється на сучасний боєприпас, який можна точно наводити на ціль для досягнення її максимального ураження.

"Це так званий універсальний пакет, який перетворює звичайну фугасну бомбу на високоточну. Цей комплект дуже дешевий і має короткий цикл виготовлення", - пояснює головний редактор Defense Express Олег Катков.

Окупаційна армія РФ такж має на озброєнні:

рідкісні УПАБ-1500 вагою 1500 кілограмів;

бомба-гібрид "Гром-Э1";

ФАБ-500М-62, перетворені на високоточний боєприпас з можливістю планування. Він є прямим аналогом американської розумної бомби JDAM-ER.

кориговані авіаційні бомби – КАБ-500Кр чи КАБ-1500;

Дальність ураження КАБ:

УПАБ-1500В – дальність становить 40 км при висоті скидання в 14 км. Швидкість літака-носія при цьому – під 1000 км/год.

"Гром-Э1" – дальність 120 кілометрів при висоті 12 км і швидкості 12 км.

Чим небезпечні керовані авіабомби

КАБ мають меншу точність удару. Російські пілоти випускають авіабомбу не по цілі, а по певному сектору. При влучанні вони завдають дуже великих руйнувань – кілька таких бомб можуть повністю зруйнувати п’ятиповерховий будинок.

Керована авіабомба / Фото: з відкритих джерел

РФ запустила виробництво керованих авіабомб

В медійному просторі Росії з’явилася інформація про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва КАБ.

"Спеціально показують дати – 2023 рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, їх теж будуть оснащувати і крилами, і GPS-навігацією", - розповів Юрій Ігнат.

Чи може ППО збивати КАБи

Для протидії російським ударам по Україні керованими авіабомбами ЗСУ необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація.

"Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T – з наземних, а найкраще – це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, і ракети класу "повітря-повітря". Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес такої техніки пришвидшувався", - пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Читайте також: