Росія продовжує обстрілювати ракетами Україну: які області опинилися під ударами

Росія продовжує обстрілювати ракетами Україну: які області опинилися під ударами

Росіяни обстріляли Харків, а також Черкащину і Дніпропетровщину. Через ворожі атаки постраждали десятки людей. Під удари потрапили об'єкти інфраструктури та та житлові будинки.

Щонайменше 15 поранених та ще троє загиблих після останнього артобстрілу у Харкові - йдеться у сюжеті ТСН.

Росіяни гатили по двох спальних районах міста. Є влучання і в житлові будинки, і в місця масового скупчення людей. А вночі ворожі ракети поцілили у подвір’я школи у Шевченківському районі міста.

Зазначається, що у будівлі винесло шибки, у дворі - величезна вирва. Від влучання уламків у господарчій споруді зайнялася пожежа.

Ракетної атаки напередодні - зазнала й Черкащина. Влучання в об'єкт інфраструктури сталося поблизу обласного центру. За даними військової адміністрації - одна людина загинула, п'ятьох - поранено.

Обстріляли росіяни і Дніпропетровщину. З "градів" та ствольної артилерії гатили по Криворізькому району з окупованої частини Херсонщини. Поранені троє цивільних.

Під ударом ворога - опинилася й Одещина. Рашисти цієї ночі - по одному з селищ - вдарили ракетами. Випускали їх з літаків стратегічної авіації Ту-22М - повідомляють в оперативному командуванні "Південь". Понад 60 будинків – тепер непридатні для життя. Постраждали восьмеро людей, зокрема й дитина.

Нагадаємо, що російські окупанти у понеділок, 27 червня, двома ракетами обстріляли торгівельний центр у Кременчуці.