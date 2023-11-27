Росія продовжує обстрілювати Україну, попри негоду: які області опинилися під вогнем ворога

Країна-терористка РФ не зважає на складні погодні в Україні та продовжує обстрілювати населені пункти. Є потерпілі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Яка ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чернігівщина

За добу — 7 обстрілів (86 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 142 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

По Середино-Будській громаді здійснено авіаційний обстріл з гелікоптеру ракетами типу «НАР» (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, будівлю ДП «Середино-Будський агролісгосп». Зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету. Без наслідків.

Запорізька

Зафіксовано 97 ударів, під обстрілами опинилися 20 населених пунктів області. По території Гуляйполя, Залізничного, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Лугівського, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 84 артобстріли.

Ворог здійснив 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Темирівки, а також 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Малим Щербакам, Кам'янському та Юрківці. Ураження зазнав житловий будинок та автівки громадян. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду.

Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань та Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Луганщина

Наші оборонці відбили наступи у Серебрянському лісництві та на Новоселівське. Артилерія противника вдарила по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 122 обстріли (527 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби —7 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, смт Очеретине, с.Бердичі, с.Нетайлове, Курахове, с.Новобахмутівка Пошкоджено 8 житлових будинків, школа, музичне училище, гаражне приміщення ДСНС, будівля «Станції юних техніків», амбулаторія, магазини, будівля банку, ЛЕП.

На Донеччині за добу одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 56 обстрілів (236 снарядів), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу м. Херсон поранень зазнала 84-річна жінка.

За добу в області одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, під вечір 26 листопада РФ завдала три удари по Торецьку Донецької області.

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