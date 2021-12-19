Росія продовжує стягувати на кордон не тільки війська і техніку, а й польові шпиталі: що це означає для України

Росія продовжує стягувати на кордон не тільки війська і техніку, а й польові шпиталі: що це означає для України

Згідно з російськими соцопитуваннями, близько 75% росіян вважають, що нинішня ситуація - цілком імовірно може перерости у повномасштабну війну Росії з Україною.

Росіян привчають до того, що війна з Україною неминуча, а щоб російські матері покірно сприйняли відправку своїх синів на український фронт - пропагандистська машина гатить з усіх калібрів. На федеральних каналах спрямовано ліплять з України образ ворога, від якого треба захищатися і така спотворена реальність дає результат. А російська армія продовжує стягувати на український кордон тепер уже не тільки війська і техніку, а й польові шпиталі.

Про те, що це означає для України - 19 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Очільник Кремля прямо попереджає: ті, хто хоче вирватися з орбіти впливу Москви, загрожують самому існуванню Росії.

МЗС Росії, забувши про дипломатичні ігри, переходить до прямих погроз “військовою альтернативою”, якщо НАТО не відмовиться від розширення. Одночасно з цим російський суд, випадково чи навмисно, юридично підтверджує усьому світу перебування регулярних військ РФ в Україні. В Ростові судили хабарника, який зірвав постачання продовольства солдатам на окупованій території Донбасу. Суддя забув, що "іх там нєт", і написав у рішенні про регулярну російську армію, яка перебуває на бойовому чергуванні на українській території. Таке сталося вперше. А, тим часом, російський телевізор наполегливо готує росіян до війни.

Те, що відбувається в російському телеефірі, називається - дегуманізація противника. Іншими словами - спроба переконати населення, що воювати доведеться звичайно ж не з людьми, яки захищають свободу своєї країни, а з потворами, які мріють знищити Росію. Образ ворога-українця щодня підсилюється новою брехнею.

Боротися з пропагандою можна або правдою, або зброєю. Так вважають ті, чиїми візитками на початку війни залякували росіян.

"Про фашизм з їхніх вуст іде, а вони самі фашистську ідеологію, або навіть націонал-соціалістичну сповідують", - зазначає лідер "Української Добровольчої Армії" Дмитро Ярош.

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Український добровольчий рух був несподіванкою для Росії у 2014 році. Хлопці в джинсах і кросівках, якім броніки і берці волонтери привозили просто в окопи, пішли на війну першими і показали всьому світу, що Україна буде чинити опір. Зараз перед новою, тепер уже повномасштабною російською загрозою ці хлопці знову згадують, де лежать однострої і відверто сміються, коли їхні багатонаціональні підрозділи намагаються звинуватити у нацизмі.

"В рядах "УДА" була єврейська рота, яка успішно воювала, білоруський підрозділ, яким ми дуже вдячні. У нас немає приниження за національною ознакою, у нас немає суперечок між бійцями російськомовними та україномовними", - говорить Ярош.

Зараз добровольчий рух знов мобілізує свої сили по всій території України. Нинішні добробати - це досвідчені бійці, які будуть підпорядковані ЗСУ.

"Ми інформуємо наших бійців, які були в добробатах, що вони мають прибути в певне місце та виконувати певні завдання в тих чи інших підрозділах. Це відбувається в повному поєднанні зі Збройними Силами. Будуть підписані абсолютно легальні контракти, я кажу про "УДА", і це буде відбуватися в абсолютно легальній площині. Ми не відділяємо себе від Збройних Сил, - наголошує Ярош.

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Частина колишніх добробатівців уже на передовій: воює у складі регулярних бригад Збройних Сил. Одна з таких бригад тримає найнебезпечнішу ділянку на околиці Донецька. Кажуть, що останніми днями окупанти просто оскаженіли.

А Москва, тим часом, переходить до прямих погроз. Вона вимагає від Заходу фактично кинути Україну під ноги Путіну. Визнати Україну сферою інтересів Росії. Тож для українських військових такий ультиматум не залишає простору для компромісу.

Нагадаємо:

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ — план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

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