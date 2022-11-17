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Росія продовжує вивезення і примусове усиновлення українських дітей: подробиці

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
2 хв
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Росія продовжує вивезення і примусове усиновлення українських дітей: подробиці

Фото: pixabay.com

Окупанти вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.

Росія активно рекламує вивезення і примусове усиновлення українських дітей.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, експерти якого проаналізували оприлюднені російськими пропагандистами відео. У деяких з них показуються історії маленьких українців - яких незаконно вивезли на російську землю - і передали на всиновлення.

Про це йдеться у випуску новин ТСН.19:30.

Водночас, як зазначають в Інституті, росіяни вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.

Аналітики зазначають, що програми примусового усиновлення та депортації неповнолітніх українців,  які подаються під виглядом відпочинку чи реабілітації, можуть бути основою масової російської кампанії з депопуляції. Під цим терміном зазвичай розуміють систематичне зменшення кількості населення певної країни. А отже, наголошують в Інституті, може йтися про порушення Конвенції з запобігання геноциду.

Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.

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Дата публікації
Перегляди
306
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