Росія продовжує вивезення і примусове усиновлення українських дітей: подробиці

Окупанти вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.
Росія активно рекламує вивезення і примусове усиновлення українських дітей.
Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, експерти якого проаналізували оприлюднені російськими пропагандистами відео. У деяких з них показуються історії маленьких українців - яких незаконно вивезли на російську землю - і передали на всиновлення.
Про це йдеться у випуску новин ТСН.19:30.
Водночас, як зазначають в Інституті, росіяни вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.
Аналітики зазначають, що програми примусового усиновлення та депортації неповнолітніх українців, які подаються під виглядом відпочинку чи реабілітації, можуть бути основою масової російської кампанії з депопуляції. Під цим терміном зазвичай розуміють систематичне зменшення кількості населення певної країни. А отже, наголошують в Інституті, може йтися про порушення Конвенції з запобігання геноциду.
Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.
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