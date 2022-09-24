Росія прорахувалась, а Путін до останнього відтягував рішення щодо мобілізації - політолог

Темпи мобілізації у Росії явно демонструють, що вона не часткова. А протестні настрої росіян зумовлені тим, що вони усвідомлюють і знають силу ЗСУ, і як вони боронитимуть території України.

Російська армія понесла величезні втрати у війні проти України. Саме тому у Путіна вже не залишилося вибору, тому що на нього здійснювали величезний тиск. Хоча кремлівський диктатор до останнього відтягував рішення щодо мобілізації.

Про це ТСН.ua розповів політолог Дмитро Васильєв.

"Указ, який аналізували юристи Російської Федерації, не містить слово "часткова" мобілізація, тобто фактично це означає, що вони не будуть обмежуватись щодо кількості мобілізованих, так і по категоріям військовозобов'язаних", - зазначив експерт.

Васильєв підкреслив, що навіть вже зараз є інформація у відкритому доступі, що фактично до військ починають долучати тих, хто не служив, тобто чоловіків, які не підпадають під категорію, озвучену публічно офіційними особами Російської Федерації.

"Тобто це є величезна поразка вищого військово-політичного керівництва РФ. Це є величезна поразка міністерств Збройних сил Росії і Генерального штабу, які не справилися із жодним завданням, які вони ставили від 24 лютого. Через успіхи Збройних сил України фактично Росія вже немає іншого вибору, як іти на таку ескалацію. І росіяни чудово розуміють, що ЗСУ будуть бити і обороняти території України", - резюмував він.

Нагадаємо, Володимир Путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу. Так, дезертирство або неявка на службу каратимуться ув’язненням строком до 10 років.

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