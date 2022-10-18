Скільки ще ракет має Росія в запасі після масованого обстрілу України: відповідь військових

Після двотижневого масованого обстрілу України військові та експерти назвали орієнтовну кількість ракет та іншого озброєння, яке залишилось у ворога.

Про загрози найближчого часу вони розповіли в коментарі ТСН.ua.

"Росія просить балістичні ракети у Ірану. Це означає, що відчувається їхній дефіцит. Не просто так вони використовують і безпілотні апарати. Є дефіцит ударних БПЛА. За допомогою них вони хочуть виявляти нашу ППО, виснажити її, зменшити наш боєкомплект, - повідомив нам речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. - Якби крилатих ракет у них було в достатній кількості, то вони б обстрілювали ними війська. Але ми бачимо, що високоточною зброєю вони гатять виключно по об’єктах енергетичної інфраструктури для того, щоб завдати найбільшої шкоди".

Військові припускають, що таких потужних ракет як "Кінжал" в Росії в кращому випадку залишилось не більше половини від тієї кількості, яка була станом на початок вторгнення. Тобто цілком ймовірно, що таких ракет у росіян залишилось не більше 20.

Своєю чергою, наші джерела в міністерстві оборони на питання про кількість всіх ракет у росіян відповідають так: "Небезпечного заліза у Росії ще достатньо багато. Тому заяви деяких експертів про те, що масованих атак вже не буде найближчим часом – це все дуже суб’єктивно. Треба враховувати, що росіяни використовують ракети С-300 по сухопутним цілям. Їх достатньо багато, можливо, декілька тисяч".

Днями крапки над "і" розставив міністр оборони України Олексій Резніков. На своїй сторінці в Twitter він повідомив, що у Росії залишилось 609 високоточних ракет з 1844.

"Якщо міністр оборони повідомляє про такий залишок ракет, то можно припустити, що запас ракет у Російській Федерації завершується", - повідомив нам військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов. - Ці ракети – не радянські запаси. Наприклад, "Іскандери" - це новітня розробка. В заяві міністра не йдеться про запаси ракет радянських часів. Їх може бути багато, але виникає питання про те, чи всі вони вони перебувають в стані бойової готовності. Ми бачимо, що деякі ракети, які запускаються з Бєлгорода, туди і повертаються. Не від кращого життя путінська Росія намагається відшукати варіанти пошуку альтернативних джерел постачання такої зброї. Поки що вони комбінують ресурси для підтримання високого рівня терору. При цьому маємо пам’ятати, що у Росії ще є декілька тисяч ракет класу С-300"

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