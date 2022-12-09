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Росія провалила призов: Жданов заявив, що до армії "загрібатимуть" 17-річних

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія провалила призов: Жданов заявив, що до армії "загрібатимуть" 17-річних

Фото: Associated Press

Країні-агресорці не вдалося набрати заплановані 100 тис. призовників.

Росія фактично провалила призов до армії і готова знизити вік призовників до 17 років, порушуючи цим закон.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Російська Федерація фактично провалила призов. Поки що офіційних даних немає, але кажуть, що ті 100 тисяч призовників, які планували, вони не набрали. І вони навіть сьогодні готові знизити вік призовної кампанії до 17 років. Не 18 – а в порушення законодавства знизити до 17 років і загрібати всіх, хто потрапить під облави і під вручення повісток", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України повідомили, в Росії є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі мобілізації, а також нові форми, методи, системи обліку. Зокрема, йдеться і про призов 17-річних українців на окупованих територіях.

За оцінками військового експерта Михайла Самуся, Росії треба ще мобілізувати та відправити на війну не менше 500 тис. осіб, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Перегляди
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