Росія провокувала Польщу ракетами: Жданов пояснив, навіщо це Путіну

Президент Росії Володимир Путін провокував Польщу ракетами під час останнього масованого удару по Україні, щоб знову легітимізувати себе на світовій арені і змусити Захід вступити з ним у переговори.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Якщо НАТО зіб’є російську ракету, Путін заявить, що НАТО вступило в війну. Росія вважатиме, що вони прийняли бойове зіткнення. Саме тому країни-партнери, особливо члени НАТО, благають нас не застосовувати їхнє озброєння проти Росії на її території. Тому що РФ буде вважати це прямим бойовим зіткненням з НАТО, а також, що НАТО офіційно вступило у війну з РФ”, – каже Олег Жданов.

Тоді, за його словами, війна автоматично стає світовою, а це саме те, чого хоче досягти Путін.

“Якщо війна світова, якщо НАТО вступає у війну, на думку Росії, то переговори Путіна з ким будуть організовуватися? Вже не з президентом Зеленським. А з Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. Тобто з першими особами країн-членів НАТО. Цього він і хоче досягти. Себе знову легітимізувати на світовій арені та змусити Захід вступити з ним в переговори. А далі він уже буде диктувати свої умови”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов назвав дати, коли Росія може завдати наступного масованого ракетного удару по Україні.

Читайте також: